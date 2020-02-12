تخصيص 617 مليون درهم لتقليص الفوارق بالحوز

إبراهيم مغراوي

أشرف رشيد بنشيخي، عامل إقليم الحوز، على اجتماع خصص لتتبع تنفيذ المشاريع المعتمدة في إطار برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والترابية بالوسط القروي (2017-2023)، وتقديم حصيلة الفترة الممتدة ما بين 2017 و2019.

وشكل هذا الاجتماع مناسبة للوقوف على سير المشاريع المبرمجة، وإيجاد حلول لبعض المشاريع المتأخرة. كما تم التطرق للمشاريع المبرمجة لسنة 2020.

وأوضح بنشيخي، في اللقاء الذي حضره رؤساء المصالح المعنية ورجال السلطة بالإقليم، أن هذا البرنامج رصدت له ميزانية إجمالية قدرها 50 مليار درهم على الصعيد الوطني، من أجل تحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق القروية والجبلية، وواصل: "سيتكفل بالحاجيات ذات الأولوية في مجال البنى التحتية الأساسية والمرافق الاجتماعية للقرب".

وبلغ مجموع المشاريع المبرمجة برسم سنوات 2017-2018-2019 بإقليم الحوز 82 مشروعا، همت في مجملها قطاعات الطرق، والماء الصالح للشرب، والصحة والتعليم، بغلاف مالي ناهز 457 مليون درهم.

جدير بالذكر أن 26 مشروعا تمت برمجتها برسم سنة 2020 بمبلغ 160 مليون درهم بقطاعات الطرق، والصحة والماء الصالح للشرب.