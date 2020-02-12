24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4608:1313:4716:4519:1220:28
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. المدرسة التيميدية (5.00)

  2. "برنامج الصحة المدرسية" يصل إلى دواوير إملشيل (5.00)

  3. طلبة: "البكالوريوس" خيار إستراتيجي لإصلاح التعليم العالي بالمغرب (5.00)

  4. أطبّاء بالنّاظور يُقاربون "واقع الصحّة بالرّيف" (5.00)

  5. المعركة الانتخابية الأمريكية .. الجمهوريون يغزون معقل الديمقراطيين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | تخصيص 617 مليون درهم لتقليص الفوارق بالحوز

تخصيص 617 مليون درهم لتقليص الفوارق بالحوز

تخصيص 617 مليون درهم لتقليص الفوارق بالحوز
إبراهيم مغراوي
الأربعاء 12 فبراير 2020 - 01:20

أشرف رشيد بنشيخي، عامل إقليم الحوز، على اجتماع خصص لتتبع تنفيذ المشاريع المعتمدة في إطار برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والترابية بالوسط القروي (2017-2023)، وتقديم حصيلة الفترة الممتدة ما بين 2017 و2019.

وشكل هذا الاجتماع مناسبة للوقوف على سير المشاريع المبرمجة، وإيجاد حلول لبعض المشاريع المتأخرة. كما تم التطرق للمشاريع المبرمجة لسنة 2020.

وأوضح بنشيخي، في اللقاء الذي حضره رؤساء المصالح المعنية ورجال السلطة بالإقليم، أن هذا البرنامج رصدت له ميزانية إجمالية قدرها 50 مليار درهم على الصعيد الوطني، من أجل تحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق القروية والجبلية، وواصل: "سيتكفل بالحاجيات ذات الأولوية في مجال البنى التحتية الأساسية والمرافق الاجتماعية للقرب".

وبلغ مجموع المشاريع المبرمجة برسم سنوات 2017-2018-2019 بإقليم الحوز 82 مشروعا، همت في مجملها قطاعات الطرق، والماء الصالح للشرب، والصحة والتعليم، بغلاف مالي ناهز 457 مليون درهم.

جدير بالذكر أن 26 مشروعا تمت برمجتها برسم سنة 2020 بمبلغ 160 مليون درهم بقطاعات الطرق، والصحة والماء الصالح للشرب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.