24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:46
|08:13
|13:47
|16:45
|19:12
|20:28
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- لعروسي يخوض في "تحولات النزاعات المسلحة"
- زياش يتعافى من الإصابة ويخوض تداريب ناديه
- مراكز دولية تنادي بحرية باحثَين إيرانيين معتقلين
- "معتقلو الرّيف" يخوضون معركة ''الأمعاء الفارغة"
- الجيش يفضل عدم المغامرة بـ"أسليم" أمام الرجاء
طلبة: "البكالوريوس" خيار إستراتيجي لإصلاح التعليم العالي بالمغرب (5.00)
المعركة الانتخابية الأمريكية .. الجمهوريون يغزون معقل الديمقراطيين (5.00)
- وهبي .. أمازيغي يقودُ دفة "البام" بحنكة المحامي وتمرّد "اليساري" - (65)
- مستثمرون إسرائيليون يطرقون باب السوق المغربية في 2020 - (59)
- مسيرة "رفض صفقة القرن" تكشف أخطاء "قاتلة" لإسلاميي المغرب - (50)
- سرقة هاتف نقال تنتهي بجريمة قتل تلميذ بأزمور - (38)
- ديْن الجزائر يعادل 45 بالمائة من الناتج الاجمالي - (36)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تخصيص 617 مليون درهم لتقليص الفوارق بالحوز
أشرف رشيد بنشيخي، عامل إقليم الحوز، على اجتماع خصص لتتبع تنفيذ المشاريع المعتمدة في إطار برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والترابية بالوسط القروي (2017-2023)، وتقديم حصيلة الفترة الممتدة ما بين 2017 و2019.
وشكل هذا الاجتماع مناسبة للوقوف على سير المشاريع المبرمجة، وإيجاد حلول لبعض المشاريع المتأخرة. كما تم التطرق للمشاريع المبرمجة لسنة 2020.
وأوضح بنشيخي، في اللقاء الذي حضره رؤساء المصالح المعنية ورجال السلطة بالإقليم، أن هذا البرنامج رصدت له ميزانية إجمالية قدرها 50 مليار درهم على الصعيد الوطني، من أجل تحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق القروية والجبلية، وواصل: "سيتكفل بالحاجيات ذات الأولوية في مجال البنى التحتية الأساسية والمرافق الاجتماعية للقرب".
وبلغ مجموع المشاريع المبرمجة برسم سنوات 2017-2018-2019 بإقليم الحوز 82 مشروعا، همت في مجملها قطاعات الطرق، والماء الصالح للشرب، والصحة والتعليم، بغلاف مالي ناهز 457 مليون درهم.
جدير بالذكر أن 26 مشروعا تمت برمجتها برسم سنة 2020 بمبلغ 160 مليون درهم بقطاعات الطرق، والصحة والماء الصالح للشرب.