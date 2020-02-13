توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس في المغرب

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية باستمرار الطقس البارد نسبيا فوق المناطق الجبلية والجنوب الشرقي والهضاب العليا وذلك خلال الليل والصباح.

كما تتوقع تشكل سحب منخفضة كثيفة خلال الصباح والليل حيث ستكون مرفوقة بكتل من الضباب بسهول وسواحل المحيط الأطلسي الشمالي، والسايس، والواجهة المتوسطية.

وستتشكل سحب منخفضة كثيفة بالبوغاز مع قطرات محلية، وسحب عابرة من الأجواء العليا كثيفة بباقي مناطق المملكة، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح ضعيفة الى معتدلة من القطاع الشرقي إلى شمالية بالأقاليم الجنوبية، وجنوبية بالجنوب الشرقي، وغربية بالشرق وشمالية على العموم في باقي مناطق المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و05 درجات بالمرتفعات، والهضاب العليا الشرقية، وما بين 04 و11 درجة بكل من المنطقة الشرقية، والسايس، والواجهة المتوسطية، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسهول والسواحل الشمالية، والوسطى، والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 11 و18 درجة بمنطقة سوس، وأقصى الجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 13 و19 درجة بالمرتفعات، والمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية، والسايس، والسواحل الشمالية، وما بين 20 و26 درجة بهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسهول الغربية للأطلس، ووسط المملكة، والجنوب الشرقي، وشمال الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 26 و33 درجة بمنطقة سوس، وفي ما تبقى من الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا الى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وما بين طرفاية والعيون، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.