قافلة طبية تستهدف فقراء ضواحي الفقيه بنصالح

حميد رزقي من الفقيه بن صالح

استفاد حوالي 800 شخص، أغلبهم من الأطفال والنساء، بجماعة سيدي عيسى بإقليم الفقيه بن صالح من قافلة طبية متعددة التخصصات نظمتها جمعية بدائل، يوم الأربعاء، بشراكة مع الجمعية الإقليمية للشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية بالفقيه بن صالح وبتنسيق مع المديرية الإقليمية للصحة والجماعة الترابية.

واستهدفت القافلة عشرات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات، إلى جانب باقي الفئات الأخرى التي استفادت من تخصصات طبية متنوعة؛ كطب الأطفال، والكشف عن سرطان الثدي والرحم، وطب النساء والتوليد، والفحص بالصدى للنساء الحوامل، فضلا عن فحوصات طبية عامة ومتخصصة وورشات عن الصحة الإنجابية والصحة المدرسية.

وتمكن نزلاء دار الطالب سيدي عيسى بن علي من الاستفادة من مختلف الفحوصات الطبية، ومن تلقيح التهاب السحايا خلال القافلة ذاتها التي جرت خدماتها بدار الشباب 03 مارس.

محمد البسباسي، رئيس جمعية بدائل الساهرة على تنظيم هذه القافلة الطبية متعددة التخصصات، أن هذه الأخيرة تأتي في إطار سلسة من الأنشطة التي تلتزم الجمعية بتنظيمها سنويا، ومن أجل تقريب الخدمات الصحية لفائدة الساكنة الهشة بدواوير الجماعة.

وأضاف البسباسي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن "القافلة أشرف عليها طاقم طبي متخصص إلى جانب ممرضين، فيما اهتمت الفعاليات الجمعوية والسلطات المحلية وعناصر القوات المساعدة والدرك الملكي بالجانب الأمني والتنظيمي؛ وهو ما ساهم في تحقيق مبتغى الساكنة، وضمن حسن سير الخدمات الصحية"، وفق تعبير الفاعل الجمعوي ذاته.

ومن جانبه، وصف مسؤول عن الجمعية الإقليمية للشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية بالفقيه بن صالح هذه القافلة الطبية بـ"المبادرة التنموية" التي يقودها المجتمع المدني لتفعيل أدواره الطلائعية مع باقي الشركاء، خاصة الجماعة الترابية والمجلس الإقليمي وقطاع الصحة.