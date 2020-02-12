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كُتّاب وآراء
حملة "أنترنيت آمن" تصل إلى تلامذة مدينة تزنيت
تحت شعار "معا من أجل أنترنيت آمن"، انطلقت بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتزنيت فعاليات الحملة الوطنية التحسيسية حول الاستعمال الآمن للأنترنيت بالمؤسسات التعليمية 2020.
وتروم هذه الحملة، التي شملت في يومها الأول كل من الثانوية التأهيلية المسيرة الخضراء والثانوية الإعدادية ابن رشد ومدرسة اليعقوبي بالمجال الحضري للمدينة إضافة إلى مركزية مجموعة مدارس عبد المومن بجماعة أنزي وملحقة الثانوية الإعدادية إبراهيم وخزان بوزرز بجماعة الساحل، إلى تحسيس المتمدرسين بمخاطر الاستعمال السيئ للأنترنيت بغية رفع مستوى وعيهم وتمكينهم من الحصول على أنترنيت آمن ومفيد.
كما عرف النشاط التحسيسي ذاته تقديم نصائح ومقترحات للحد من عواقب الاستعمال غير السليم للأنترنيت لدى المتعلمات والمتعلمين، عبر تبسيط القواعد والممارسات الآمنة وتمكينهم من التعرف على سلبيات وإيجابيات الشبكة الافتراضية وسبل تفادي مخاطرها المحتملة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة تشرف عليها مديرية مشروع GENIE مع الشركاء والمؤسسات التي تهتم بإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم الكفيلة بتجويد العمليات التعليمية التعلمية، نظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها موضوع الاستعمال الآمن للأنترنيت لدى المتعلمين والمتعلمات ودرءا للمخاطر التي قد تترتب عن غياب التحسيس والتأطير في هذا المجال.