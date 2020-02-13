عدل بهيئة سطات يوقع ديوان "ونسيت أحزاني"

إبراهيم الحافظون من سطات

احتضن مقر المجلس الجهوي لعدول استئنافية سطات، الأربعاء، حفل توقيع ديوان شعري بعنوان "ونسيت أحزاني"، للشاعر العدل محمد أبو رزق، بحضور خليفة السعدي، رئيس المجلس الجهوي لعدول سطات، وممثلي مؤسسة التفتح الفني والأدبي بسطات، والكاتب العام لمندوبية اتحاد المبدعين فرع عاصمة الشاوية، ورشيد رختة، نائب رئيس الاتحاد العام للمبدعين بالمغرب، وعدد من العدول والشعراء والشاعرات بالمدينة ذاتها.

العدل الشاعر محمد أبورزق قال في تصريح لهسبريس إن ديوان "ونسيت أحزاني" هو "باكورة أعمال يضم نصوصا سبق نشرها على صفحات "فايسبوك" في منتديات عربية تهتم بالشعر والأدب، في دول عربية كالمغرب وسوريا ولبنان ومصر والعراق واليمن وفلسطين، يديرها شعراء وأدباء وكتاب من كافة الدول العربية".

وأوضح أبو رزق أن بعض نصوص الديوان حازت شواهد تقديرية وإعجاب مديري ورواد تلك المنتديات، وشارك ببعضها في مسابقات أدبية فحصلت على المراتب الأولى، وهو ما دفعه إلى جمع بعض النصوص في ديوان "ونسيت أحزاني"، حتى تكون بين يدي القارئ في انتظار صدور دواوين أخرى.

وبخصوص المواضيع قال أبورزق إنه تأثر منذ الصغر بجبران خليل جبران وأبي القاسم الشابي ونازك الملائكة، وقليل من إنتاجات أحمد شوقي ونزار قباني، مشيرا إلى أن قصائده تلامس قضايا اجتماعية وسياسية وتراثية، دون الاختصاص في غرض شعري معيّن كالغزل أو الرثاء أو غيرهما.

رشيد رختة، نائب رئيس الاتحاد العام للمبدعين بالمغرب، على هامش توقيع ديوان "ونسيت أحزاني" تقدّم من جهته بشكره وامتنانه إلى الأستاذ الشاعر العدل محمد أبو رزق، باعتباره صلة وصل بين الاتحاد العام للمبدعين بالمغرب والمكتب الجهوي للعدول باستئنافية سطات، لتقاسم مناسبة صدور الديوان.

واعتبر رختة أن العدول مبدعون في ميدانهم الشرعي، مؤكّدا أن هيئة المبدعين بالمغرب التي يمثلها هي "رهن إشارة الجميع لوضع اليد في اليد لبناء الغد الأفضل لهذا البلد الأمين تحت رعاية الملك نصره الله".

وفي السياق ذاته قدّم الأستاذ الشاعر عامر موفّق قراءة في ديوان "ونسيت أحزاني"، مشيرا إلى وضوح اللغة وقوتها في المبنى والمعنى، واعتماد الرمزية والمجاز والخيال والتنوع في المواضيع، واختيار الأساليب والمحسنات البديعية في إعطاء الجرس الموسيقي للنصوص الشعرية المكونة للديوان متوسط الحجم، البالغ عددها 64 قصيدة، بالإضافة إلى مقدمة وإهداء، موزعة على 138 صفحة.