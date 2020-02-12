الماء يجمع سلطات العرائش بممثلي المجتمع المدني

هسبريس من الرباط

انعقد بمقر عمالة العرائش، اليوم، اجتماع ترأسه العالمين بوعاصم، عامل إقليم العرائش؛ وذلك في إطار "الاجتماعات التواصلية مع جمعيات المجتمع المدني المهتمة بتدبير الماء الصالح للشرب والمياه المخصصة للأغراض الزراعية".

وتطرق رؤساء الجمعيات، خلال الاجتماع الذي حضره ممتلون عن المجتمع المدني، ورئيس المجلس الإقليمي، ورجال السلطة المحلية، وممثلو المصالح المعنية، إلى الإشكالات المطروحة في مجال تدبير الماء؛ فيما دعا عامل الإقليم جميع المتدخلين إلى "ضرورة تطوير مراقبة جودة المياه وعقلنة استعماله، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع والأوراش التي تساهم في دعم وتنويع مصادر التزويد بالماء الصلح للشرب ومياه السقي، ومواكبة الطلب على هذه المادة الحيوية".

وخلص الاجتماع إلى ضرورة "تكوين لجنتين تقنيتين من السلطة المحلية ورؤساء الجمعيات والمصالح المعنية؛ اللجنة الأولى بخصوص الماء الشروب، واللجنة الثانية بخصوص المياه المخصصة للأغراض الزراعية؛ وذلك من أجل عقد اجتماعات على المستوى المحلي، والقيام بزيارات ميدانية، مع وضع برنامج عمل لحل جميع الإشكالات المطروحة".