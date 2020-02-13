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النوحي يتفقد أشغال بناء سد الحنك ضواحي ميدلت

النوحي يتفقد أشغال بناء سد الحنك ضواحي ميدلت
محمد آيت حساين
الخميس 13 فبراير 2020 - 04:50

قام المصطفى النوحي، عامل إقليم ميدلت، الأربعاء، رفقة عدد من المسؤولين بالإقليم، بزيارة تفقدية لأشغال بناء سد الحنك، الذي يتم تشييده بالجماعة الترابية تونفيت، دائرة بومية، بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ30 مليون درهم.

وتأتي زيارة عامل إقليم ميدلت، رفقة عدد من المسؤولين، لتفقد أشغال بناء سد الحنك، في إطار تنزيل البرنامج الوطني للماء 2020-2027 الذي أعطى انطلاقته مؤخرا الملك محمد السادس، حيث وقف على سير الأشغال وقدمت له بخصوصها توضيحات من طرف المشرفين على البناء.

ومن شأن هذا السد أن يساهم في إنعاش الفرشة المائية بالمنطقة ونواحيها، وتوفير المياه الصالح للشرب للساكنة المحلية التي تعاني من ندرة الماء في بعض الشهور من فصل الصيف؛ كما سيوفر مياه السقي لفائدة الفلاحين من أجل تطوير منتجاتهم الفلاحية وتنميتها، حسب إفادة أحد المشرفين على الأشغال.

ووفق المعطيات التي وفرتها مصادر مسؤولة لهسبريس فإن علو هذا السد سيبلغ 31.5 أمتار، فيما سيبلغ حجمه 35000 متر مربع؛ كما أن حقينته ستصل إلى 3.4 ملايين متر مكعب، على مساحة 60 هكتارا، وبطول عند القمة يبلغ 119 مترا؛ فيما مساحة الحوض المائي 102 كلم مربع.

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