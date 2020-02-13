شراكة تدعم ملاعب المؤسسات التعليمية بخريبكة

هسبريس من خريبكة

احتضنت الثانوية الإعدادية الإمام مالك بخريبكة، الأربعاء، حفل توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين المجمع الشريف للفوسفاط وعمالة الإقليم والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي تمتد لثلاث سنوات، إلى "تشجيع الشباب في المجال الرياضي، ودعم الرياضة المدرسية عبر توفير الوسائل اللازمة، وتأهيل البنيات التحتية الرياضية بالمؤسسات التعليمية".

وعرفت الثانوية الإعدادية الإمام مالك إعطاء انطلاقة أشغال أول مشروع ضمن هذه الشراكة، ويهم تأهيل الملاعب الرياضية بالمؤسسة ذاتها، وتأهيل ملعب إعدادية القاضي عياض بخريبكة، وذلك في إطار برنامج 2019؛ على أن يتم تحديد برنامج 2020 و2021 لاحقا.

وستحظى ثانوية الإمام مالك، في إطار هذه الشراكة، بإنشاء فضاء رياضي يضم ملعبا معشوشبا لكرة القدم على مساحة 1310 أمتار مربعة، ومضماراً للسباقات، وحلبتين للقفز الطولي ورمي الجلة، وستة ملاعب على مساحة 3300 متر مربع لكرة السلة وكرة اليد والكرة الطائرة، بالإضافة إلى المرافق الصحية ومستودعات الملابس والمساحات الخضراء. كما ستحظى ثانوية القاضي عياض بإنشاء ملعب معشوشب لكرة القدم.

وأشار الواقفون وراء المبادرة إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى "تمكين التلاميذ من ممارسة الرياضات في ظروف جيدة تساعدهم على إبراز مهاراتهم الرياضية وصقل مواهبهم"، و"تمكين جمعيات الأحياء والساكنة المجاورة للمؤسسة من ممارسة رياضاتهم المفضلة، واستغلال هذه الملاعب الرياضية خارج أوقات الدراسة كملاعب للقرب".

وفي اليوم ذاته، وفي إطار برامج Act4community، احتضن ملعب مولاي الحسن بمدينة خريبكة انطلاق مباريات البطولة الإقليمية لكرة القدم، التي تنظمها Act4C بشراكة مع عصبة تادلة لكرة القدم، لفائدة الجمعيات الرياضية المنخرطة تحت لواء العصبة.

وستعرف التظاهرة الرياضية مشاركة 12 فريقا من خريبكة ووادي زم وبوجنيبة وحطان وبولنوار وأبي الجعد، في فئتيْ أقل من 14 سنة وأقل من 12 سنة. وستتنافس هذه الفرق على البطولة إلى غاية شهر يوليوز المقبل، وفق المعايير المعمول بها لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بمشاركة 480 لاعبا، مع إجراء 240 مقابلة.