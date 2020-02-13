24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4508:1213:4716:4519:1320:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. سجون الأحداث.. إصلاحيات بأية مواصفات؟ (5.00)

  2. "اليربوع الأزرق" .. عندما أجرت فرنسا أول تجربة نووية بالجزائر (5.00)

  3. إذاعة "أزوان" تراهن على تغطية المناطق الجنوبية (5.00)

  4. إصابات ودماء وتحطيم سيارات في شغب "كلاسيكو" الجيش والرجاء (5.00)

  5. كوهين: الصّهيونية تدمّر اليهودية المغربية .. والنضال يحقّق الأمل (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | "عدم الرضا" يدقّ باب الملك من أجل "تأهيل أكادير"

"عدم الرضا" يدقّ باب الملك من أجل "تأهيل أكادير"

"عدم الرضا" يدقّ باب الملك من أجل "تأهيل أكادير"
رشيد بيجيكن من أكادير
الخميس 13 فبراير 2020 - 13:15

قالت اللجنة المشرفة على عريضة "عدم رضا" ساكنة مدينة أگادير عن طبيعة الأشغال المتعلقة بتهيئة شوارع ومدارات المدينة إنها قررت مراسلة الديوان الملكي "قصد تبليغه فحوى العريضة"، كما أنها "تتدارس مختلف الإمكانيات القانونية المتاحة بهدف اللجوء إلى القضاء الإداري"، وذلك بعدما رصدت خلال دورة فبراير، المنعقدة الأربعاء، "ردود فعل رئيس جماعة أكادير وبعض نوابه، التي لا تتجاوب نهائيا مع مطلب العريضة الأساسي".

وكانت لجنة "عدم الرضا" قد وضعت عريضة تحمل أزيد من 2000 توقيع لدى الجماعة الترابية لأكادير، تطالب بإدراج نقطة "دراسة إعادة تصور الجماعة لتأهيل المشهد الحضري للمدينة" في جدول أعمال الجلسة الأولى من دورة فبراير، كما راسلت، بخصوص الموضوع ذاته، كلا من والي جهة سوس ماسة عامل عمالة إقليم أگادير إداوتنان، ووزير الداخلية، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات.

يونس أوبلقاس، نائب رئيس المجلس الجماعي لأكادير المفوض في مجال الدراسات والأشغال، قال خلال مناقشته للنقطة المتعلقة بـ"عريضة عدم الرضا"، إنه "تم إطلاق مشروع هام للتهيئة الشاملة لأهم المحاور الطرقية بالمدينة، وذلك وفق برنامج العمل الجماعي المصادق عليه، وهذا المشروع، موضوع العريضة، يهم تهيئة أربعة أشطر، تم انتهاء الأشغال في شطرين، مع استمرار تحفظ المجلس عليها، كما انطلقت الأشغال بالشطرين الآخريْن منذ شتنبر 2019".

وأضاف المتحدث أن "اختيار الجماعة كان هو إنجاز تهيئة شاملة تتجاوز تعبيد الطرق فقط إلى تجويد الفضاء العمومي بشكل عام، وذلك بتخصيص شبكات للمشاة وأخرى للدراجات، وتجويد الإنارة بما يتناسب والتزام الجماعة مع النجاعة الطاقية، إلى جانب التشجير والتشوير وكل ما هو تأثيث حضري"، مؤكدا على "التنسيق مع كل المصالح المعنية بخصوص إطلاق هذه الأشغال".

وتابع المسؤول المنتخب أنه "تم اعتماد اختيارات تقنية من طرف مكتب للدراسات في احترام تام للمعايير الفنية المعتمدة في الطرقات الحضرية والتهيئة بصفة عامة، والإشكالات المُلاحظة ليست مرتبطة بهذه الاختيارات أو بنوعية المواد، بقدر ما هي مرتبطة بطريقة الإنجاز وجودتها أحيانا".

وواصل قائلا: "إذ نتفهم انزعاج بعض المواطنين من بعض الأشغال، وهو انزعاج طبيعي لسببين؛ أولهما طبيعة الأشغال التي اضطررنا فيها لإعادة جذرية للطرق والبنيات التحتية، وذلك في فضاءات مفتوحة، وهو إزعاج مؤقت، والسبب الثاني هو تعداد مجموعة من الملاحظات المتعلقة بجودة الأشغال التي يُعبر بعض المتتبعين عن عدم رضاهم عنها، فالجماعة، وفي إطار متابعتها اليومية للأشغال، تعبّر كذلك عن عدم رضاها عن أي عيب ملاحظ، وذلك عبر القنوات القانونية والإدارية المعمول بها".

وأوضح نائب رئيس جماعة أكادير أن "الجماعة تتابع كل هذه الأوراش بحزم، وتحرص حرصا شديدا على الحفاظ على المال العام، وذلك بعدم دفع نفقات مقابل أي عيب مُلاحظ، وكذلك عبر تطبيق الجزاءات عند عدم احترام الآجال، بالإضافة إلى أنه لا يمكن لها أن تتعامل مع المتدخّلين في الأوراش إلا من خلال القوانين المنظمة للصفقات العمومية، ولا يمكنها كذلك ارتجال الاختيارات التقنية، ما عدا تلك التي تم رسمت وصودق عليها في إطار الدراسات المرجعية ودفتر التحملات المتعاقد حوله".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - El habib الخميس 13 فبراير 2020 - 13:54
السيد المهندس كلامك مردود عليه والمثال هو شارع الجيش الملكي بعد ما انجزتم الرصيف في الوسط جاء قرار سلطات اكبر منك لتزيله.اما شارع الامام البخاري فكان فيه المرور ميسر حتى تدخلتم واصبح ضيقا ويكفي أن يقف طاكسي حتى تتعرقل حركة السير اين هي هذه الدراسة اوهدا المكتب يضحك على دقونكم ام انتم لاتفقهون شيءا في التسيير.وكفى بهلوانيات مع احترامنا لمهنة البهلوان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.