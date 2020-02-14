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توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة في المغرب

توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة في المغرب
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 14 فبراير 2020 - 06:20

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية باستمرار الطقس البارد نسبيا فوق المناطق الجبلية، وذلك خلال الليل والصباح.

كما تتوقع تشكل سحب منخفضة، حيث ستكون مرفوقة بكتل من الضباب محليا بالسواحل الشمالية، والواجهة المتوسطية.

وسيبقى الطقس مستقرا، مع سماء قليلة السحب الى صافية عموما بباقي أرجاء المملكة، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح ضعيفة الى معتدلة من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة من القطاع الشمالي بالقرب من السواحل ومتقلبة الاتجاه بباقي الجهات الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 1 و05 درجات بالمرتفعات، وما بين 05 و10 درجات بالسايس، والواجهة المتوسطية، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسواحل والسهول الشمالية، والوسطى، والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 11 و16 درجة بمنطقة سوس، وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و20 درجة بأقصى جنوب المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 13 و20 درجة بالمرتفعات، والواجهة المتوسطية، وما بين 20 و26 درجة بالسايس، وبالمنطقة الشرقية، بالشمال، والوسط، والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 24 و30 درجة بمنطقة سوس، وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 30 و35 درجة بأقصى الجنوب.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان الى هائج ما بين طنجة والمهدية، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

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