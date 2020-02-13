24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:45
|08:12
|13:47
|16:45
|19:13
|20:29
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الفكر الإرهابي .. والسلاح الجرثومي!
- سجون الأحداث.. إصلاحيات بأية مواصفات؟
- "اليربوع الأزرق" .. عندما أجرت فرنسا أول تجربة نووية بالجزائر
- هل تنهار أمريكا؟
- لِمَاذَا أَخْفَقْنَا بِالدِّيمُقْرَاطِيَّةِ وَنَهَضَ بِهَا سِوَانَا؟!
كوهين: الصّهيونية تدمّر اليهودية المغربية .. والنضال يحقّق الأمل (5.00)
"أياكس" و"تشيلسي" يعلنان انتقال حكيم زياش إلى الدوري الإنجليزي (5.00)
- الملك محمد السادس يطلق الاستراتيجية الفلاحية "الجيل الأخضر" - (99)
- نقابات الصيادلة تنتقد تخفيض أسعار مائة دواء جديد في المغرب - (63)
- حافلات إسرائيل بالبيضاء - (52)
- وزارة التربية تخفف الاحتقان بالاستجابة لمطالب "الأساتذة المتعاقدين" - (47)
- شغب مباراة الجيش والرجاء يعيد "العقاب والألتراس" إلى الواجهة - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
العامل ندير يتفقد وحدات للتعليم بإقليم سيدي قاسم
قام الحبيب ندير، عامل إقليم سيدي قاسم، بزيارة تفقدية لعينة من وحدات للتعليم الأولي بالإقليم مندرجة في إطار برنامج العمل لسنة 2019 في الجزء الثاني من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، المتضمن لإحداث 36 وحدة جديدة، يرتفع بموجبها عدد الوحدات المحدثة سنة 2019 إلى 53 وحدة.
وقد مكنت هذه الوحدات من توفير عرض في مجال التعليم الأولي يصل إلى 2350 مقعدا دراسيا بمختلف الجماعات القروية بالإقليم، كما سمحت بخلق 90 منصب شغل لفائدة الفتيات المنحدرات من الوسط القروي. وناهزت كلفة إنجاز هذه الوحدات 16 مليون درهم، تدخل فيها تكاليف التسيير.
جدير بالذكر أن عامل الإقليم، الحبيب ندير، كان مرفوقا بوفد مكون من رؤساء المصالح الأمنية والخارجية في سيدي قاسم، والهيئة المنتخبة وفعاليات من المجتمع المدني.