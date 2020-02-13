العامل ندير يتفقد وحدات للتعليم بإقليم سيدي قاسم

هسبريس من الرباط

قام الحبيب ندير، عامل إقليم سيدي قاسم، بزيارة تفقدية لعينة من وحدات للتعليم الأولي بالإقليم مندرجة في إطار برنامج العمل لسنة 2019 في الجزء الثاني من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، المتضمن لإحداث 36 وحدة جديدة، يرتفع بموجبها عدد الوحدات المحدثة سنة 2019 إلى 53 وحدة.

وقد مكنت هذه الوحدات من توفير عرض في مجال التعليم الأولي يصل إلى 2350 مقعدا دراسيا بمختلف الجماعات القروية بالإقليم، كما سمحت بخلق 90 منصب شغل لفائدة الفتيات المنحدرات من الوسط القروي. وناهزت كلفة إنجاز هذه الوحدات 16 مليون درهم، تدخل فيها تكاليف التسيير.

جدير بالذكر أن عامل الإقليم، الحبيب ندير، كان مرفوقا بوفد مكون من رؤساء المصالح الأمنية والخارجية في سيدي قاسم، والهيئة المنتخبة وفعاليات من المجتمع المدني.