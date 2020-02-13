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كُتّاب وآراء
"شغيلة الماء" تعتزم الاحتجاج أمام وكالة تزنيت
قرّر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب بتزنيت تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة الممزوجة احتجاجا على ما أسماه "تعنت رئيس الوكالة واستمرار استفزازاته للمستخدمين، وتماطله وعدم التزامه بالتوقيع على محضر الاجتماع ونقضه لمخرجاته وتملصه من مسؤولياته".
وتطرق التنظيم النقابي، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيان، توصلت هسبريس بنسخة منه, إلى ما وصفه بــ"الأوضاع المتأزمة والمزرية التي باتت تعرفها الوكالة الممزوجة تيزنيت، بسبب الإدارة الفاشلة لرئيسها، وفشله الذريع في التعاطي مع مختلف المشاكل المتعلقة بالمستخدمين وغياب إرادة حقيقية وصادقة والجدية والإحساس العميق بالمسؤولية لديه، إضافة إلى التضييق على العمل والحريات النقابية والعراقيل التي يتعرض لها المنتدبون النقابيون في مهامهم".
وأوضحت شغيلة الماء أن "لجوءها إلى الاحتجاج جاء بعدما تبين عدم جدوى الحوار وغياب الجدية لدى المسؤولين في حلحلة المشاكل العالقة وتراجع رئيس الوكالة عن التوقيع عن محضر اجتماع يوم 8 أبريل 2019، على الرغم من تذكيره بالأمر، في استخفاف تام بالدور التاريخي والدستوري للحركة النقابية".
لكل هاته الأسباب، يقول بيان المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، فإنه "تقرر كإجراء أولي تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر الوكالة الممزوجة بتيزنيت يوم الثلاثاء 18 فبراير 2020، تزامنا مع الاعتصام الذي سيخوضه الكاتب العام الإقليمي، في انتظار خوض أشكال نضالية واحتجاجية تصعيدية سيعلن عنها لاحقا".
ومن أجل نيل رأي الجهات المسؤولة، اتصلت جريدة هسبريس بمحمد فرحان، بصفته رئيس الوكالة الممزوجة، والذي قال في تصريح مقتضب إن "باب الحوار مفتوح والإدارة مستعدة للإنصات للجميع".