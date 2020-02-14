سيارات ودراجات تعزز أسطول أمن الفقيه بنصالح

حميد رزقي من الفقيه بن صالح

جرى، أمس الخميس، تسليم خمس سيارات مصلحة ودراجتين نارتين إلى المنطقة الإقليمية للأمن بالفقيه بن صالح، في إطار اتفاقية شراكة بين المجلسين الإقليمي والجماعي للفقيه بن صالح ومديرية الأمن الوطني.

وقال محمد قرناشي، عامل الفقيه بن صالح، في كلمة له بالمناسبة، إن مبادرة المجلسيْن تستحق كل التنويه، وتندرج في إطار ضمان تجويد خدمات المرفق الأمني من أجل تحقيق الاستجابة الفورية والتدخل في الوقت المناسب تفاعلا مع نداءات المواطنين.

ومن أجل تعزيز أسطول الأمن بالمدينة، دعا قرناشي رؤساء الجماعات الترابية إلى الانخراط في مبادرات من هذا النوع لتحفيز ودعم الفرق الأمنية للقيام بمهامها في ظروف حسنة.

وفي هذا السياق، أشاد المسؤول الترابي الإقليمي بالدور المهم الذي تقوم به أجهزة الأمن، وخاصة منها كوكبة الدراجين، في استتباب الأمن بالمدينة.

ومن جهتهما، نوّه كل من نائب والي أمن جهة بني ملال خنيفرة وعميد المنطقة الإقليمية للأمن بالفقيه بن صالح بمساهمة المجلسين، ووصفا المبادرة بالأولى من نوعها التي تروم دعم كل ما من شأنه تعزيز الأمن بالمدينة، وتفعيل بنود اتفاقية الشراكة المبرمة بين المجلسين ومديرية الأمن.

وأشارا المسؤولان الأمنيان إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار تفعيل تعليمات الملك محمد السادس الداعية إلى "أمن القرب"، وفي سياق الإستراتيجية العامة للمدير العام للأمن الوطني ووالي الأمن بجهة بني ملال خنيفرة.

وأبرز المتحدثان أن الهدف من هذه الاتفاقية هو تعزيز التعاون البناء بين الأطراف المتعاقدة؛ من أجل تحسين ظروف اشتغال المصالح الأمنية بالفقيه بن صالح، وتوفير الإمكانات الضرورية لها للقيام بالمهام المنوطة بها، مذكريْن بأن كل المصالح الأمنية بالمنطقة الإقليمية هي رهن إشارة المواطنين.