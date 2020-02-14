"البيجيدي" يستفيد من دروس الإنجليزية والإسبانية‎

هسبريس من الرباط

وقّع فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب والمجلس الثقافي البريطاني اتفاقا يتم بموجبه تطوير مهارات اللغة الإنجليزية لدى البرلمانيين من أعضاء الفريق.

الاتفاق الموقع بين الجانبين يمتد من فبراير2020 إلى مارس 2021، حيث سيتم تلقي الدروس في الرباط والدار البيضاء، وبعضها في مجموعات خاصة؛ فيما سيلتحق بعضها الآخر بالبرنامج العام للمجلس الثقافي البريطاني لتعليم اللغة الإنجليزية.

وفي هذا الصدد، صرحت روزانا داويس، مديرة مركز التعليم المغاربي التابع للمجلس الثقافي البريطاني، قائلة: "في المغرب، يعي الناس جيدا بأن اللغة الإنجليزية لغة عالمية ومهارة لا غنى عنها في القرن الحادي والعشرين. ويصدق هذا الأمر بشكل خاص في عالم العلاقات الدولية والسياسة العالمية".

كما اعتبر مصطفى إبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الجميع مطالب، "في إطار العلاقات العامة والمهام الدبلوماسية، بأن نتمكن من مجموعة من اللغات؛ وعلى رأسها اللغة الإنجليزية.. وبعد مجموعة من الاتصالات مع المجلس الثقافي البريطاني واجتياز الاختبارات، سنتوجها اليوم بالتوقيع على الاتفاقية".

كما وقع حزب العدالة والتنمية اتفاقا مع معهد سرفانتيس لتنظيم دورات لتعلم اللغة الإسبانية للنواب البرلمانيين التابعين لحزب "المصباح"، بمقر بمجلس النواب بالرباط.