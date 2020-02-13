وزير العدل يدشن محكمة الاستئناف بورزازات

محمد ايت حساين

أشرف محمد بنعبد القادر، وزير العدل، اليوم الخميس، على تدشين مقر محكمة الاستئناف الجديد بورزازات، بعدما انتهت بها أشغال البناء، وتم تجهيزها بأحدث المعدات ووسائل العمل، ضمن مخطط وزارة العدل الرامي إلى النهوض بواقع محاكم المملكة، وعلى جميع المستويات.

وقام وزير العدل، الذي كان مرفوقا بكل من عبد الرزاق المنصوري عامل إقليم ورزازات، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بورزازات، والوكيل العام للملك، ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الملك بها، إلى جانب ممثلي المهن القضائية والسلطات المحلية والأمنية والمنتخبة، (قام) بزيارة تفقدية لمختلف الأقسام والمصالح التابعة للمحكمة، حيث اطلع على نوعية الخدمات المقدمة للمرتفقين.

وقال محمد بنعبد القادر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على هامش تدشين هذه المؤسسة القضائية، إن "بناء المقر الجديد لمحكمة الاستئناف بورزازات يندرج في إطار برنامج التي تنهجه الوزارة المتعلق بتجديد المنشأة القضائية بالمملكة عبر جيل جديد من البنايات التي تستوفي المواصفات المعمار المغربي الأصيل والمواصفات العصرية، للولوج والإرشاد والتوجيه واستقبال المرتفقين في أحسن الظروف واشتغال الأطر والقضاة في مكاتب مريحة تسير العمل".

وأضاف المسؤول الحكومي أن البناية الجديدة لمحكمة الاستئناف بورزازات تضم أربع قاعات جلسات و63 مكتبا، إضافة إلى مرافق أخرى ومكاتب أمامية لاستقبال المرتفقين من غير المتقاضين الذين يأتون لأغراض إدارية، مشيرا إلى أن هذه البناية الجديدة هي عبارة عن صرح قضائي متميز ومعلمة عمرانية جميلة، والتي من خلالها نحاول توفير للقضاء جميع شروط النجاعة القضائية التي تمكن المواطنين من ولوج القضاء في أحسن الظروف.

كما قام وزير العدل وعامل إقليم ورزازات والوفد المرافق لهما بزيارة مقر المحكمة الابتدائية، خاصة الجناح الذي كان قبل أشهر مقرا لمحكمة الاستئناف، وقدمت للوزير والوفد المرافق له مجموعة من الشروحات حول الأشغال الجارية في المحكمة ذاتها، كما قام بزيارة مختلف فضاءاتها.