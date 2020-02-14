وزير العدل يوشح موظفين بدائرة استئنافية ورزازات

محمد ايت حساين

ترأس محمد بن عبد القادر، وزير العدل، مساء الخميس، بقاعة الاجتماعات التابعة لمحكمة الاستئناف بورزازات، حفل توزيع أوسمة ملكية من الدرجة الثانية للاستحقاق الوطني على خمسة موظفين بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف لورزازات.

وجرى، خلال هذا الحفل الذي حضره عبد الرزاق المنصوري عامل إقليم ورزازات وعدد من الشخصيات القضائية والأمنية والعسكرية والمدنية، توشيح كل من محمد حمزة المحرر القضائي من الدرجة الثانية بالمحكمة الابتدائية بورزازات بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية لمحرر، وعبد الكريم ادباغ المحرر القضائي من الدرجة الثانية بالمديرية الفرعية الإقليمية بورزازات، وعبد الرحمان جبال كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بورزازات، وعبد المولى مفهوم كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بورزازات، ومحمد بولحسن كاتب الضبط بمركز القاضي المقيم بقلعة مكونة.

وعلى هامش هذا الحفل، عبّر الموشحون عن اعتزازهم بهذه الأوسمة الملكية، موضحين أن هذا التتويج الملكي يشكل تكريسا لقيم الأسرة القضائية بمختلف مستوياتها من قضاة وأطر إدارية، لافتين إلى أن تسليم الأوسمة للمحررين وكتاب الضبط يشكل تشريفا لهذه الفئة من الهيئة القضائية.

وأضاف الموشحون أن "هذه الأوسمة هي التفاتة ملكية تؤكد نهج الملك ورؤيته المتبصرة من أجل أن يتبوأ كاتب الضبط والمحرر القضائي المكانة اللائقة به"، موضحين أن "هذه الأوسمة التي زينت صدورنا اليوم هي تشريف لمسار مهني وإداري، وتكريم للقيم التي مثلتموها طيلة أدائكم لرسالتكم".