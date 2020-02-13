التعليم الجامعي بالصحراء ينفتح على خبرة أوكرانيا

هسبريس من العيون

استباقا للمهام الجديدة المنتظر إناطتها بالكلية متعددة التخصصات بالسمارة التابعة لجامعة ابن زهر، ورغبة في الاستفادة من خبرات المؤسسات الأكاديمية العالمية، قام حميد الركيبي الإدريسي، عميد الكلية سالفة الذكر، رفقة أساتذة باحثين بمسلك اللغات الأجنبية المطبقة بالكلية بزيارة إلى جامعات بجمهورية أوكرانيا المعروفة بعراقتها العلمية وصيتها الأكاديمي العالمي وتعدد تخصصاتها، من أجل خلق شراكات أكاديمية في المجال البيداغوجي والعلمي وتبادل الطلبة والأساتذة بين كلية السمارة والجامعات الأوكرانية.

وتضمن برنامج الزيارة، التي تعد الأولى من نوعها، موائد مستديرة وعروضا تعريفية ولقاءات مباشرة مع رئيس جامعة Kyiv National University of Construction and Architecture) KNUCA)، وعمداء الكليات ورؤساء الشعب التابعة للجامعة ذاتها.

وقدم ثلة من أساتذة الكلية متعددة التخصصات بالصحراء عروضا حول نظام الدراسة الجامعية بالمملكة المغربية، وخصوصيات جامعة ابن زهر التي تغطي أكثر من نصف التراب الوطني، كما تم التداول حول سبل إرساء التعاون الأكاديمي، بحيث بُرمجت من أجل ذلك زيارة مماثلة سيقوم بها وفد عن الجامعات الأوكرانية للأقاليم الجنوبية للاطلاع عن قرب على مؤهلات الكلية متعددة التخصصات بالسمارة والمدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون.

وفي كلمة له أثناء الجلسة الافتتاحية، أثنى رئيس الجامعة الأوكرانية (KNUCA) على المبادرة التي تهدف إلى الانفتاح على آفاق عالمية أكاديمية، مؤكدا "استعداده لتبادل الخبرات مع كلية متعددة التخصصات بالسمارة والمدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون، من خلال تبادل الزيارات وترصيد التجارب".

كما ذكر العميد الأوكراني بـ"بتجذر العلاقات المغربية الأوكرانية في المجالات الأكاديمية والتجارية"، منوها بـ"التمازج الحضاري بين العرب وأوكرانيا منذ زمن بعيد، وما زالت الجامعة تقوم بالتقريب بين الثقافات وخاصة عن طريق تدريس مختلف اللغات"، مبرزا أن "المكانة الكبرى للغة العربية وضرورة العمل على تطوير سبل تدريسها لغير الناطقين بها، ومنهم المهتمون من الطلبة الأوكرانيين".

وعبّر المسؤول ذاته عن سعادته لمشاركة التجارب والخبرات العلمية مع الجامعات المغربية، مؤكدا أن "الجامعة الأوكرانية تحتوي تخصصات عديدة، تتناسب مع التخصصات الجديدة بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون"، موردا أن "مجالات التعاون مفتوحة ومتنوعة، بما في ذلك التعاون في إطار برنامج Erasmus، كما يمكن الاستفادة من خبرات أطر الجامعة في مختلف المجالات".

وفي هذا الصدد، أكد حميد الركيبي الإدريسي، عميد كلية متعددة التخصصات بالسمارة بالنيابة، أن "جامعة ابن زهر قد توسعت وتطورت في الأقاليم الجنوبية"، مشيرا إلى أن "فتح شعب جديدة في الهندسة المدنية سيعزز لا محالة العرض التربوي ويلبي الطلب على مثل هذه التخصصات، نظرا للتطور العمراني الهائل الذي تشهده المنطقة بفعل السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله".

وشدد مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على ضرورة "استثمار القيم المشتركة بين المغرب وأوكرانيا من أجل النهوض بالتعاون العلمي والأكاديمي الرصين”، مثمنا في الوقت ذاته "التوسع الملحوظ والتنوع البيداغوجي الذي تشهده جامعة ابن زهر في الأقاليم الجنوبية من خلال الزيارة التي قام بها رفقة ثلة من الأساتذة إلى الجامعات الأوكرانية".

وأضاف الإدريسي أن "الزيارة تأتي في إطار الانفتاح الجامعي وخلق شراكات أكاديمية في المجال العلمي والبيداغوجي، وكذا تبادل الخبرات والزيارات فيما بين أساتذة وطلبة مؤسستي ابن زهر والجامعات الأوكرانية".

وتعزيزا للتعاون وتطوير البحث العلمي والتعرف على العرض البيداغوجي المتوفر، أوضح المتحدث أنه "تم الاتفاق بين الطرفين، خلال عقد الشراكة التي تعتبر الأولى من نوعها، على برمجة زيارة مسؤولي وأساتذة وطلبة الجامعات الأوكرانية إلى كلية متعددة التخصصات بالسمارة والمدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون، خلال شهري مارس وأبريل من هذه السنة".

وفي لقاء ضم عمداء بعض المؤسسات التابعة لهذه الجامعة، قدم الدكتور صلاح كسيم، أستاذ باحث بكلية متعددة التخصصات بالسمارة، عرضا مستفيضا حول توجهات المملكة المغربية في دعم البحث العلمي وإسهامات جامعة ابن زهر والمؤسسات التابعة لها بالأقاليم الجنوبية.

كما انكب الملتئمون بالعاصمة كييف حول مناقشة مجموعة من القضايا العلمية والتقنية، خاصة في مجالات الهندسة والإعمار، مع التذكير بالخصوصية التي تتميز بها جهة العيون الساقية الحمراء، في ظل المشاريع الملكية، وخاصة منها النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي تميزه مشاريع عملاقة في البنيات التحتية والتشييد وإرساء المؤسسات الأكاديمية في مختلف التخصصات.

واختتمت أشغال الاجتماعات بالجامعة بعقد اتفاقية شراكة في مجال الاقتصاد والتدبير والتسيير بين كلية السمارة والجامعة الوطنية للاقتصاد بأوكرانيا، التي من خلالها سوف تؤسس لخلق دورات تكوينية متبادلة بين الأساتذة وإرساء نظام التكوين عن بُعد، لفائدة طلبة المؤسستين، كما سيتم خلال شهر أبريل توقيع هذه الاتفاقية بكلية متعددة التخصصات السمارة بحضور وفد رسمي من الجامعة الوطنية للاقتصاد بأوكرانيا.