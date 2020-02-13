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الغياب يتسبب في إقالة رئيس جماعة نواحي الناظور

الغياب يتسبب في إقالة رئيس جماعة نواحي الناظور
عبد الكريم هرواش من الناظور
الخميس 13 فبراير 2020 - 22:09

أعلنت عمالة الناظور فتحِ باب الترشيحات لانتخاب رئيس جديد لجماعة رأس الماء، لخلافة الجيلالي الصبحي، الذي أُعفي من مهامه تلقائيا بعد أسابيع قليلة من انتخابه، بسبب انقطاعه عن العمل.

وجاءَ إعلان انتخاب رئيس جديد للجماعة ذاتها بناءً على قرار صادر عن عامل إقليم الناظور، علي خليل، يشير إلى معاينة انقطاع مزاولة الجيلالي الصبحي مهامه على رأس مجلس الجماعة.

وحددت عمالة الناظور موعد فتح باب الترشح لمنصب رئيس مجلس جماعة رأس الماء اليوم الخميس إلى غاية يوم الإثنين القادم؛ مع تخصيص مكتب بقسم الجماعات المحلية لتلقي الترشيحات.

وأكّدت عمالة الناظور في الإعلان الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه أن إيداع الترشيحات يتم بصفة شخصية من طرف الراغبين في ذلك، وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها ضمن القانون التنظيمي.

وسبقَ للجيلالي الصبحي أن جُرّد من مقعده البرلماني بمجلس المستشارين بناءً على حكم قضائي صادر عن المحكمة الدستورية، بسبب "حصوله على أصوات ناخبين بطرق غير قانونية".

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