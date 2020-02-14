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كُتّاب وآراء
لقاء يتدارس تجويد تدريس الأمازيغية بجهة كلميم
ترأس مولاي عبد العاطي الأصفر، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم وادنون، الخميس، يوما دراسيا حول تجويد تدريس اللغة الأمازيغية.
وتسعى الأكاديمية من خلال هذا اليوم الدراسي، الذي اختير له كشعار "ترصيد المكتسبات واستشراف غد واعد"، إلى تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والقاضي باعتماد التعددية والتناوب اللغوي، باعتبار هذا الأخير مقاربة بيداغوجية وخيارا تربويا متدرجا يستثمر في التعليم متعدد اللغات بهدف تنويع لغات التدريس، إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة.
وتضمنت أنشطة اللقاء المنظم بتعاون مع الجمعية الجهوية لمدرسي اللغة الأمازيغية، وفق بلاغ لأكاديمية وادنون توصلت به هسبريس، "تقديم ثلاث مداخلات همت الأولى معطيات إحصائية حول تدريس اللغة الأمازيغية بالجهة، والثانية تدريس اللغة الأمازيغية بين النصوص التنظيمية وإكراهات الواقع؛ فيما تناولت المداخلة الثالثة واقع التكوين ورهان تعميم تدريس اللغة الأمازيغية".
كما عرف النشاط المؤطر من طرف مسؤولين إداريين ومفتشين تربويين وأساتذة مكونين عرض ومناقشة دروس تجريبية حول تدريس اللغة الأمازيغية في مكوني القراءة والتراكيب، من قبل أساتذة المادة ذاتها.