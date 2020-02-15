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توقعات أحوال الطقس اليوم السبت في المغرب

توقعات أحوال الطقس اليوم السبت في المغرب
هسبريس - و.م.ع
السبت 15 فبراير 2020 - 06:12

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن يظل الطقس باردا بعض الشيء فوق المناطق الجبلية خلال الصباح والليل.

كما تتوقع تشكل كتل ضبابية مصحوبة بسحب منخفضة محلية على السواحل الشمالية والوسطى وكذا فوق سواحل البحر الأبيض المتوسط، وذلك خلال الليل والصباح.

وستظهر سحب أخرى منخفضة وكثيفة مع إمكانية تساقط بعض الأمطار الخفيفة وذلك غرب الواجهة المتوسطية، في حين ستهم بعض السحب العليا، والتي ستكون أحيانا كثيفة، معظم مناطق المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 1 و05 درجات بالمرتفعات، وما بين 05 و10 درجات بالمنطقة الشرقية، وما بين 10 و14 درجة بالسايس والواجهة المتوسطية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسواحل والسهول الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي، وما بين 11 و16 درجة بمنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و20 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 13 و20 درجة بالمرتفعات، والواجهة المتوسطية، وما بين 20 و26 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والمناطق الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي، وما بين 24 و30 درجة بمنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 30 و35 درجة بأقصى الجنوب.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين مولاي بوسلهام وطرفاية وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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