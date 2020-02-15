مديرية جهوية: معطيات مغلوطة تشوّه السجون‎

هسبريس من الرباط

نفت المديرية الجهوية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لجهة طنجة تطوان الحسيمة ما راج في وسائل إعلام بخصوص وجود "صفقات وهمية بالمديرية الجهوية للسجون بطنجة"، و"تعثر أشغال إصلاح السجن المحلي طنجة 1".

وأوردت المديرية، في بيان توصلت به هسبريس، أن ما راج مجرد "معطيات مغلوطة بغية تشويه صورة قطاع إدارة السجون والعاملين فيه".

وشددت المديرية الجهوية على أن الصفقة المتعلقة بإعادة تهييء السجن المحلي طنجة 1 تمت وفق ما ينص عليه القانون المنظم للصفقات العمومية، كما تم نشرها بعدد من الجرائد الوطنية وبوابة الصفقات العمومية، مشيرة إلى أن "أشغال إعادة تهييء هذه المؤسسة السجنية تسير بوتيرة عادية، إذ تخضع للمراقبة بشكل دوري من طرف مهندسين وتقنيين تابعين للإدارة المركزية، وكذا للمديرية الجهوية، إضافة إلى ممثلي مكتب الدراسات المكلف بالمشروع".

وبخصوص عدم تعيين مدير جهوي على رأس المديرية الجهوية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، قال البيان إنه سبق للمندوب العام أن عين المدير الجهوي لهذه المديرية بتاريخ 03 شتنبر 2019؛ وذلك بعد انطلاق أشغال إعادة تهيئة السجن المحلي طنجة 1 بستة أشهر.

وفي ما يخض مقتصد السجن المحلي طنجة، أكدت المديرية أن ما راج "لا أساس لها من الصحة"، موضحة أن المعني بالأمر عين بهذه المؤسسة سنة كاملة قبل تعيين المدير الجهوي، كما أن اختصاصاته بعيدة كل البعد عن تدبير صفقات بناء أو إصلاح المؤسسات السجنية.

وخلص البيان التوضيحي إلى أن "بعض الجهات المشبوهة تعمد إلى نشر معطيات مغلوطة بغية تشويه صورة قطاع إدارة السجون والعاملين به، عبر ترويج أكاذيب ومغالطات لا علاقة لها بالواقع، في محاولة لتحقيق أغراض شخصية مشبوهة".