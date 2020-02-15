24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:43
|08:10
|13:47
|16:47
|19:15
|20:30
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- احتفالية مولودية وجدة
- مفاهيم علم الأوبئة
- مكافحة العصابات تضع حدّا لإجرام شخصين بأكادير
- استبعاد مانشستر سيتي من المسابقات القارية لعامين
- أزمة البحث العلمي بالمغرب: الواقع والتحديات
"الصحراء" تُعيق فتح ملف ضرب منطقة الريف بالغازات الكيماوية (5.00)
رصيف الصحافة: تلاعبات تجر مسؤولين بوزارة الصحة إلى القضاء (4.00)
- الحكومة ترفض فقدان مناصب الشغل بسبب اتفاق التبادل مع تركيا - (78)
- ركود اقتصادي يخنق سبتة المحتلّة بعد إغلاق المنافذ الحدودية - (78)
- الأمطار تغيب عن سماء المغرب .. والقلق يُساور الفلاحين الصغار - (39)
- الملك محمد السادس يزور السعودية .. والترتيبات تنطلق خلال أيام - (37)
- بنشرقي يقود الزمالك إلى لقب "السوبر الإفريقي" - (37)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"مجمع الفوسفاط" يحتضن تلاميذ فقراء باليوسفية
قامت مصالح المجمع الشريف للفوسفاط بموقع الكنتور بإلحاق 48 تلميذا وتلميذة، ينحدرون من أوساط معوزة، بمعهد الترقية الاجتماعية والتعليمية التابع للمجمع بمدينة اليوسفية.
وتندرج هذه المبادرة، التي جرت بتنسيق مع السلطة المحلية والمديرية الإقليمية للتعليم باليوسفية، في إطار انخراط المجمع الشريف للفوسفاط في العمل الاجتماعي والعناية بالتلاميذ المنحدرين من أوساط معوزة، إذ شملت هذه الخطوة 25 تلميذا يدرسون بالجذع المشترك الثانوي، و23 تلميذا يتابعون دراستهم بالسنة الأولى إعدادي.
وتم تزويد التلاميذ المستهدفين باللوازم المدرسية الضرورية، كما قامت هيئة التدريس بالمعهد بتنظيم جولة لهم رفقة نظرائهم التلاميذ في جميع مرافق المؤسسة قبل التحاقهم بالحجرات الدراسية.
وتهدف هذه الخطوة إلى إدماج التلاميذ من فئات هشة، خصوصا المتفوقون منهم، بمعهد الترقية الاجتماعية والتربوية، والتكفل بكل حاجياتهم من لوازم مدرسية وملابس وغيرها، وتحسين مستوى التحصيل العلمي لديهم، وتعزيز فرصهم في إتمام مساراتهم الدراسية بتفوق وفي أحسن الظروف.
وحسب المجمع الشريف للفوسفاط فقد اعتمدت هذه المبادرة على مبدأ الجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص والمساواة بين التلاميذ من خلال عملية الإدماج هاته، والتي ستتسع مستقبلا لتشمل أعدادا أخرى من التلاميذ المتفوقين من أسر هشة.