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وقفة احتجاجية بمدينة خنيفرة ضد "صفقة القرن"

وقفة احتجاجية بمدينة خنيفرة ضد "صفقة القرن"
ياسين أوشن من خنيفرة
الجمعة 14 فبراير 2020 - 13:15

نظمت اللجنة المحلية لمساندة الشعب الفلسطيني، الجمعة، وقفة احتجاجية تضامنية مع الفلسطينيين بساحة 20 غشت بخنيفرة.

الوقفة التي نظمت على الساعة السابعة والنصف ليلا، عرفت مشاركة فعاليات سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية من أجل "التنديد بالمشروع الصهيوني الأمريكي "صفقة القرن"، الرامي إلى تصفية الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

ووفق محمد كونبر محمد، عضو اللجنة المحلية لمساندة الشعب الفلسطيني، فإن "اللجنة تعودت الاحتجاج والتظاهر كلما تعلق الأمر بالمساس بفلسطين كدولة شقيقة، ووقفة هذه المرة، التي جاءت بعد تنظيم طويل وتنسيق مكثف، ورُفعت بها شعارات معادية للنظام والتوجه الأمريكي؛ جاءت كرد فعل على "صفقة القرن"، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء الأسود".

وأوضح كونبر، في تصريح لهسبريس، أن "الصفقة في الأصل تقتضي رضا الطرفين، لكن الطرف الثاني (فلسطين) لم تتم استشارته ولم يُنتظر رد فعله تجاهها، وللأسف ردود فعل أنظمتنا العربية كانت مخجلة ولم ترقَ إلى مستوى انتظارات الشعوب، مع العلم أن هذه "الصفقة" بأكملها قائمة على عناصر ظالمة وغاشمة، منها منع اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى وطنهم".

وأضاف أن هذا "الإعلان جعلنا نحس، نحن كشعوب، بنوع من الاستهتار بالمواثيق الدولية، ونؤمن بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، موازاة مع ما تعرض له من تقتيل وتهجير وإحراق للمنشآت، كل هذا حدث والعالم صامت، واحتجاجنا جاء أيضا استحضارا للأواصر الكثيرة والمتعددة التي تربطنا بفلسطين، منها اللغة والدين".

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