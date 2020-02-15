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الرئيسية | جهات | الملك يفسح الطريق للمارة في "طريق الهرهورة"

الملك يفسح الطريق للمارة في "طريق الهرهورة"

الملك يفسح الطريق للمارة في "طريق الهرهورة"
هسبريس من الرباط
السبت 15 فبراير 2020 - 21:13

أفادت مصادر هسبريس بأن الملك محمد السادس شوهد، بُعيد غروب الشمس، قادما من الهرهورة عبر الطريق الشاطئية صوب العاصمة الرباط، على متن سيارة من نوع "رولز رويس كولينان" سوداء.

وأوردت مصادر الجريدة بأن الجالس على عرش المملكة كان يرتدي سترة وقميصا، وسيارته كانت محاطة بدراجتين ناريتين للخفر، وسيارة حراسة، في الوقت الذي كان فيه يحيي المارة ويتوقف ليفسح أمامهم المجال للمرور.

وكان العاهل المغربي قد عاد، مساء الخميس، إلى قصره بمدينة سلا، بعد أن ترأس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، في جماعة اشتوكة آيت باها، حفل إطلاق الإستراتيجية الفلاحية الجديدة لتطوير القطاع الفلاحي "الجيل الأخضر 2020-2030"، والإستراتيجية المرتبطة بتطوير قطاع المياه والغابات "غابات المغرب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - مغربي السبت 15 فبراير 2020 - 21:23
اللهم دم العز و النصر و التمكين و الصحة و السلامة و الافراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين أينما حل و ارتحل الرائد بالجميع المقاييس في خدمة المغرب المغاربة الأحرار بشتى المجالات دون ملل او كلل و نكران الذات .
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134
2 - manfred.v.r السبت 15 فبراير 2020 - 21:26

واذا كان الملك يعتبر نفسه واحدا من الناس فهذا لا يبعث على العجب.
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100
3 - المعيزي حسن الرباط السبت 15 فبراير 2020 - 21:40
ملك المغرب وأمير المؤمنين و سليل نبينا الأمين معروف بالتواضع و بحبه لشعبه كما أن شعبه يحبه ومن بينهم انا الدي أتمنى له الصحة والعافية وطول العمر ويفرحه بولي عهده وابنته الأميرة الجليلة والعائلة الكريمة اللهم يا رب أطل في عمر سيدي ومولاي مع هديتي لملكي الغالي
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76
4 - Abdoka السبت 15 فبراير 2020 - 21:41
حفض الله ملكنا المحبوب سيدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
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66
5 - Mbarek barou السبت 15 فبراير 2020 - 22:00
نصره الله اللهم احفضه في صحته
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54
6 - rach السبت 15 فبراير 2020 - 22:02
إنها الرسائل لمن يفهم فهو يطبق القانون رغم أنه في موكب وهذا نفتقده للأسف في شوارعنا محمد السادس كله أدب واحترام فهو يحترم نفسه وبهذا الإحترام شخصيته محترمة ومقدرة في كل العالم حفظه الله.
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52
7 - مواطن السبت 15 فبراير 2020 - 22:15
احبك في الله يا ملكي الغالي.
الله ينصرك يا سيدنا.
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35
8 - رشيد. إفران السبت 15 فبراير 2020 - 22:20
Roi citoyen dieu vous protégé SIDI Mohamed VIVE NOTRE ROI
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69
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