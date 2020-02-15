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كُتّاب وآراء
الملك يفسح الطريق للمارة في "طريق الهرهورة"
أفادت مصادر هسبريس بأن الملك محمد السادس شوهد، بُعيد غروب الشمس، قادما من الهرهورة عبر الطريق الشاطئية صوب العاصمة الرباط، على متن سيارة من نوع "رولز رويس كولينان" سوداء.
وأوردت مصادر الجريدة بأن الجالس على عرش المملكة كان يرتدي سترة وقميصا، وسيارته كانت محاطة بدراجتين ناريتين للخفر، وسيارة حراسة، في الوقت الذي كان فيه يحيي المارة ويتوقف ليفسح أمامهم المجال للمرور.
وكان العاهل المغربي قد عاد، مساء الخميس، إلى قصره بمدينة سلا، بعد أن ترأس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، في جماعة اشتوكة آيت باها، حفل إطلاق الإستراتيجية الفلاحية الجديدة لتطوير القطاع الفلاحي "الجيل الأخضر 2020-2030"، والإستراتيجية المرتبطة بتطوير قطاع المياه والغابات "غابات المغرب".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
واذا كان الملك يعتبر نفسه واحدا من الناس فهذا لا يبعث على العجب.
الله ينصرك يا سيدنا.