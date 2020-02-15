الملك يفسح الطريق للمارة في "طريق الهرهورة"

هسبريس من الرباط

أفادت مصادر هسبريس بأن الملك محمد السادس شوهد، بُعيد غروب الشمس، قادما من الهرهورة عبر الطريق الشاطئية صوب العاصمة الرباط، على متن سيارة من نوع "رولز رويس كولينان" سوداء.

وأوردت مصادر الجريدة بأن الجالس على عرش المملكة كان يرتدي سترة وقميصا، وسيارته كانت محاطة بدراجتين ناريتين للخفر، وسيارة حراسة، في الوقت الذي كان فيه يحيي المارة ويتوقف ليفسح أمامهم المجال للمرور.

وكان العاهل المغربي قد عاد، مساء الخميس، إلى قصره بمدينة سلا، بعد أن ترأس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، في جماعة اشتوكة آيت باها، حفل إطلاق الإستراتيجية الفلاحية الجديدة لتطوير القطاع الفلاحي "الجيل الأخضر 2020-2030"، والإستراتيجية المرتبطة بتطوير قطاع المياه والغابات "غابات المغرب".