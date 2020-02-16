24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4108:0713:4616:4819:1720:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هذه القصة الكاملة لحادثة "اغتصاب" كويتي لفتاة قاصر في مراكش (5.00)

  2. زليج عريق بالعرائش (5.00)

  3. الامتلاك أو الوجود (5.00)

  4. الساسي يُنادي بإنشاء حزب يساري جديد لمواجهة تحديات المجتمع (5.00)

  5. إيقاف منتهك خصوصية مرشّح لعمودية مدينة باريس (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | هزات أرضية تخرج سكان مدن مغربية إلى الشوارع

هزات أرضية تخرج سكان مدن مغربية إلى الشوارع

هزات أرضية تخرج سكان مدن مغربية إلى الشوارع
هسبريس من الرباط
الأحد 16 فبراير 2020 - 23:20

سجلت المواقع العالمية لرصد الزلازل، مساء اليوم الأحد، هزات أرضية بعدة جهات من المملكة، كانت أقواها 4.6 درجات على سلم "ريشتر" بجهة درعة تافيلالت.

الهزة التي سجلت على الساعة العاشرة وستة وخمسين دقيقة واثنتين وخمسين ثانية، لم تخلف أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات، وقد أحست بها ساكنة مدن تنغير والريصاني والرشيدية والنواحي.

فيما سجلت هزة ثانية بجهة فاس مكناس، على الساعة الحادية عشرة وست دقائق، بلغت قوتها، حسب المواقع ذاتها المتخصصة في رصد الزلازل، 4.3 درجات على سلم "ريشتر".

وقد أثارت الهزات الأرضية، التي أحس بها سكان الرباط والدار البيضاء والمحمدية ومدن أخرى، الرعب في نفوس المواطنين، الذين غادروا بيوتهم في عدد من المدن خوفا من حدوث هزات أخرى أكثر قوة.

ولم تسجل أي هزات أرضية بعموم التراب المغربي منذ مدة، حيث كانت آخر هزة قد سجلت بإقليم ميدلت، وبلغت قوتها 3.6 درجات على سلم "ريشتر".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (46)

1 - مغربي من الرباط الأحد 16 فبراير 2020 - 23:42
نعم بصح حنا فالرباط حسينا بها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
36
2 - Sefrou الأحد 16 فبراير 2020 - 23:44
اللهم لا نسالك رد القضاء ولكن نسالك اللطف فيه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
77
3 - ACHRAF ERRACHIDIA الأحد 16 فبراير 2020 - 23:44
لطفك يا الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
70
4 - نعيمة الأحد 16 فبراير 2020 - 23:45
اللهم انا نسألك اللطف. يا ذا الجلال والإكرام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
71
5 - ابن سوس المغربي الأحد 16 فبراير 2020 - 23:45
اللهم يا ربي العالمين الطف بشعبنا المغربي و ابعد عنه كل مكروه بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
82
6 - رضى الأحد 16 فبراير 2020 - 23:47
اللهم احفظ بلدي ووطني الحبيب واحفظ جميع إخواننا كبارا منهم وصغارا ربي لا تحملهم مالا طاقة لهم به اللهم آمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
73
7 - yassr الأحد 16 فبراير 2020 - 23:47
انا أحسست بها و شعرت برعب شقتي في طابق الرابع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
40
8 - ابتسام الأحد 16 فبراير 2020 - 23:48
فعلا حسينا بيه ٧فمدينة بوفكران البعيدة على مكناس ب 18 كيلومتر ....الله يلطف بينا ويرحمنا بالشتا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
51
9 - Abdelhak الأحد 16 فبراير 2020 - 23:50
اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. يا رب تلطف بنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
37
10 - ولد البلاد الأحد 16 فبراير 2020 - 23:50
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نسأل الله السلامة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
11 - Salah الأحد 16 فبراير 2020 - 23:52
یا ربی السلامه انذار من قوه الله الی العباد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
12 - hanane casa الأحد 16 فبراير 2020 - 23:52
حنا في كازا حسينا بها ابقينا فدار الموبلات لحدانا ناعسين ناس محسو بوالو ياربي تلطف بينا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
13 - عزالدين الأحد 16 فبراير 2020 - 23:53
نحن في مكناس لم نحس بأي شيئ ولكن سكان ميدلت احسو بالهزة وهرعو هاربين من بيوتهم الى الازقة . ربي يسترنا جميعا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
14 - SER الأحد 16 فبراير 2020 - 23:53
ههههههههه انا فمراكش او حسيت بيها الحمد الله مالين دار ماتيقونيش ديك ساعة فاش قلتها ليهوم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
15 - بنتخو الأحد 16 فبراير 2020 - 23:54
اللهم امن بامنك خوفنا وامن بلاد نحن فيها من الخوف يامن لطف بنا قبل كوننا ونحن للطف غير محتاجين فالطف بنا ياارحم الراحمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
16 - شاهد الأحد 16 فبراير 2020 - 23:56
هزة أرضية في مدينة خريبكة. ......الساعة 23:07
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
17 - issam الأحد 16 فبراير 2020 - 23:57
اللهم نسالك اللطف حنا فاالدار البيضاء حسينا بها ف لطابق الرابع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
18 - simo de casa الأحد 16 فبراير 2020 - 23:57
Oui a casablanca aussi.. Rabi salama
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
19 - lalla malika hnini الأحد 16 فبراير 2020 - 23:58
اللهم لطفك يا الله .....لقد احسسنا به....يا رب ارحمنا برحمتك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
20 - مغربي الأحد 16 فبراير 2020 - 23:59
اللهم احفظ بلادنا من هول كوارث الطبيعية و من الفتن ما ظهر منها و ما بطن يارب العالمين امين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
21 - ام هاجر الاثنين 17 فبراير 2020 - 00:02
اللهم إنك أنت الله لا اله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء نحن عبيدك بنو عبيدك نواصينا بيدك ماض ٍ فينا حكمك عدل فينا قضاؤك لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك اللهم ادفع عنا البلا والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اني استودعك جميع المسلمين والمسلمات في بلاد المسلمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
37
22 - محمد الاثنين 17 فبراير 2020 - 00:02
اللهم الطف بنا. تاخنا فخريبكة حسينا به.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
23 - abdo الاثنين 17 فبراير 2020 - 00:02
لم نحس باي شيء ولله الحمد انا اقطن بمدينة الدار البيضاء تيط مليل الله يلطف بنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
24 - احمد الاثنين 17 فبراير 2020 - 00:03
فلنفر إلى الله. اللهم الطف بنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
25 - الطف بنا يالطيف نسألك اللطف الاثنين 17 فبراير 2020 - 00:04
#اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان مالها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها....... #
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
26 - وفاء الاثنين 17 فبراير 2020 - 00:04
اللهم إنا نسألك اللطف ياذا جلال والإكرام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
27 - RALEUR الاثنين 17 فبراير 2020 - 00:05
أنا ساكن في مرس السلطان بالدارالبيضاء، ما حسيت والو٠
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
28 - انما الصدقات الاثنين 17 فبراير 2020 - 00:09
احسست بها وانا في فراشي بفاس ،قلت يمكن دوخة ،لكن كانت هزة ارضية،فنعوذ بالله الحي القيوم الا نغتال من تحتنا،ولا من فوقنا،ونسال الله ان يردنا اليه ردا جميلا.ولا حول ولا قوة الابه،والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وأمته اجمعين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
29 - من الرشيدية الاثنين 17 فبراير 2020 - 00:12
لو لم يكن رأسي على زجاج النافذة ما كنت لاحس بها. خفيفة جدا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
30 - هشام من فاس الاثنين 17 فبراير 2020 - 00:13
اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يا رب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
31 - jawas الاثنين 17 فبراير 2020 - 00:16
لم نشعر بها في المحمدية من الطابق الثاني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
32 - Brahim الاثنين 17 فبراير 2020 - 00:16
حنا ف الرشيدية كانت الهزة قوية الله إلطف أو صافي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
33 - ناصر محمد الاثنين 17 فبراير 2020 - 00:17
ربنا ظلمنا أنفسنا وان لن تغفر لنا وارحمنا كنت من الخاسرين، إخواني طقس العالم تغير بدرجة كبيرة وكثرة الزلازل والفيظانات والأعاصير والسبب راجع إلى اقتراب كوكب نيبيرو من مدار أرضنا فاللهم سلم سلم برحمتك يارب وارحم عبادك وإن كان العذاب حتمي لإظهار عبدك وخليفتك فلا تجعل ربي إلا على الشياطين ونحمي من هم دون ذلك برحمتك يا الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
34 - تونفيت الاثنين 17 فبراير 2020 - 00:19
ميدلت هي البؤرة نسأل الله اللطف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
35 - Youssef الاثنين 17 فبراير 2020 - 00:19
اللهم الطف بنا يارب .الهزة كانت قوية بمدينة ميدلت والنواحي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
36 - Midelti الاثنين 17 فبراير 2020 - 00:22
》ولم تسجل أي هزات أرضية بعموم التراب المغربي منذ مدة، حيث كانت آخر هزة قد سجلت بإقليم ميدلت، وبلغت قوتها 3.6 درجات على سلم "ريشتر".》
هاتين الهزتين المسجلتين اليوم.... بؤرتاهما ايضا تقعان بإقليم ميدلت ... الأولى 15كلم شرق ميدلت و الثانية 10 كلم شمال غربها.
لطفك و رحمتك ربنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
37 - من ميدلت الاثنين 17 فبراير 2020 - 00:23
نعم احسسنا بالهزة وهرعنا نحو الشارع . اللهم نسألك اللطف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
38 - دعاء من القلب إلى الرب الاثنين 17 فبراير 2020 - 00:24
أللهم يا من لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بالاجنة في بطون امهاتها ألطف بنا لطفا يليق بكرمك وقدرك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله على و صحبه وسلم تسليما.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
39 - Amibois youssef الاثنين 17 فبراير 2020 - 00:24
انا حسيت بيه في مكناس وتحركات بي النموسية اكتر من 3 ثواني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
40 - مريم الاثنين 17 فبراير 2020 - 00:25
اللهم إنك أنت الله لا اله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء نحن عبيدك بنو عبيدك نواصينا بيدك ماض ٍ فينا حكمك عدل فينا قضاؤك لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك اللهم ادفع عنا البلا والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اني استودعك جميع المسلمين والمسلمات اللهم احفظنا انت خير الحافظين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
41 - driss meknes الاثنين 17 فبراير 2020 - 00:27
شعرت بدوار و المائدة تتحرك امامي تقريبا 23h00 بمدينة مكناس اللهم الطف بنا يا رب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
42 - Mustapha الاثنين 17 فبراير 2020 - 00:29
اللهم نسالك اللطف. حسينا بها بفاس هزة خفيفة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
43 - Yassmine الاثنين 17 فبراير 2020 - 00:32
انا كذلك بمدينة خريبكة احسست بوقع الزلزال في الطابق الاول.اللهم ارحمنا برحمتك يا رب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
44 - Houda الاثنين 17 فبراير 2020 - 00:32
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوتي حنا ساكنين ف مدينة تمارة ماحسينا بوالو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
45 - طارق الاثنين 17 فبراير 2020 - 00:34
مرحبا بكم في مدينة بني ملال أحسسن به 30 : 23
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
46 - عدنان الاثنين 17 فبراير 2020 - 00:38
انا بمدينة الرباط لم أحس بشيء ، الانني كنت في سابع نوم. الله يلطف بينا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 46 | عرض: 1 - 46

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.