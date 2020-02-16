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كُتّاب وآراء
هزات أرضية تخرج سكان مدن مغربية إلى الشوارع
سجلت المواقع العالمية لرصد الزلازل، مساء اليوم الأحد، هزات أرضية بعدة جهات من المملكة، كانت أقواها 4.6 درجات على سلم "ريشتر" بجهة درعة تافيلالت.
الهزة التي سجلت على الساعة العاشرة وستة وخمسين دقيقة واثنتين وخمسين ثانية، لم تخلف أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات، وقد أحست بها ساكنة مدن تنغير والريصاني والرشيدية والنواحي.
فيما سجلت هزة ثانية بجهة فاس مكناس، على الساعة الحادية عشرة وست دقائق، بلغت قوتها، حسب المواقع ذاتها المتخصصة في رصد الزلازل، 4.3 درجات على سلم "ريشتر".
وقد أثارت الهزات الأرضية، التي أحس بها سكان الرباط والدار البيضاء والمحمدية ومدن أخرى، الرعب في نفوس المواطنين، الذين غادروا بيوتهم في عدد من المدن خوفا من حدوث هزات أخرى أكثر قوة.
ولم تسجل أي هزات أرضية بعموم التراب المغربي منذ مدة، حيث كانت آخر هزة قد سجلت بإقليم ميدلت، وبلغت قوتها 3.6 درجات على سلم "ريشتر".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (46)
هاتين الهزتين المسجلتين اليوم.... بؤرتاهما ايضا تقعان بإقليم ميدلت ... الأولى 15كلم شرق ميدلت و الثانية 10 كلم شمال غربها.
لطفك و رحمتك ربنا