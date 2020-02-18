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توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء في المغرب

توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء في المغرب
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 06:18

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن يكون الطقس باردا شيئا ما فوق المرتفعات وذلك خلال الصباح والليل. فيما ستكون درجات الحرارة خلال النهار مرتفعة نسبيا فوق وسط وجنوب المملكة.

كما تتوقع تشكل ضباب فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية وشمال المنطقة الشرقية والسايس. وسيلاحظ أيضا مرور سحب عابرة أحيانا كثيفة نوعا ما بالساحل المتوسطي والسهول الشمالية. هذا مع هبوب زوابع رملية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشرقي أو الشمال بالأقاليم الجنوبية والسهول الوسطى الممتدة من الجديدة إلى الصويرة، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الغربي أو الشمال وأحيانا متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 01 و05 درجات بالمرتفعات، وما بين 05 و11 درجة بكل من المنطقة الشرقية والسايس والريف وهضاب الفوسفاط ووالماس والواجهة المتوسطية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 11 و17 درجة بمنطقة طنجة والسهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 17 و24 درجة فيما تبقى من الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 17 و23 درجة بالمرتفعات والواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة واللوكوس والغرب والسواحل الشمالية، وما بين 21 و27 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وباقي السهول الشمالية والسواحل الوسطى والجنوب الشرقي، وما بين 27 و32 درجة بالسهول الوسطى ومنطقة سوس وأقصى الجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 32 و36 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وقويا إلى جد قوي الهيجان ما بين الرباط وطانطان، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

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