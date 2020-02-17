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كُتّاب وآراء
مئات المستفيدين من قافلة طبية مجانية في تيفروين
استفاد حوالي 565 شخصا بالجماعة الترابية تيفروين بإقليم الحسيمة، نهاية الأسبوع الماضي، من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمتها لفائدتهم جمعية الحسيمة أجيال.
ونظمت هذه القافلة بالثانوية الإعدادية لجماعة تيفروين بشراكة مع جمعية أطباء وصيادلة وجراحي الأسنان بالحسيمة وبتنسيق مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة.
وشملت خدمات هذه القافلة تخصصات الطب العام وطب الأطفال وطب جراحة الفم والأسنان وطب السكري وطب النساء والتوليد وطب الكلي، إضافة إلى تخصص طب القلب والشرايين.
وأوضح عبيد العيساوي، رئيس جمعية الحسيمة أجيال، أنه تم بمناسبة هذه القافلة الطبية تقديم مجموعة من الفحوصات والاستشارات الطبية للمستفيدين والمستفيدات، تحت إشراف طاقم طبي وتمريضي متخصص يضم حوالي 40 شخصا.
وأضاف العيساوي أن هذه المبادرة الإنسانية تروم، بالخصوص، تقريب الخدمات الصحية من ساكنة المناطق القروية وتجويد الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
وتندرج هذه القافلة، حسب المنظمين، في سياق التخفيف من حدة الاكتظاظ الذي يعاني منه المركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس بالحسيمة، والحرص على التقليل من أمد مواعيد الفحوصات والعمليات الطبية.