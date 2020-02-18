توطين باعة جائلين بفضاء تجارة القرب في تادلة

حميد رزقي من بني ملال

تواصل السلطات المحلية بتادلة، بتنسيق مع المجلس الجماعي، عمليات توطين الباعة الجائلين بفضاء تجارة القرب الذي أنجز بشراكة بين المجلس الجماعي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مساحة 8000 متر مربع، بتكلفة تجاوزت 500 مليون سنتيم، وبطاقة استيعابية تتجاوز 460 مستفيدا.

وتهدف هذه العملية التي تتم بتنسيق مع كافة الشركاء إلى تنظيم الباعة الجائلين ليزاولوا أنشطتهم التجارية بكرامة وحرية في فضاءات قانونية. كما تروم تحرير الملك العمومي، خاصة شارع 20 غشت، استجابة لنداءات المواطنين، بحسب ما أورده محمد جلال، رئيس المجلس الجماعي لتادلة.

وأوضح المتحدث ذاته أن عملية التوطين تمت في الموعد المحدد لها باتفاق مع الجمعيات الممثلة للباعة، وذلك تحت إشراف السلطة المحلية والمجلس الجماعي، وتميزت بالانضباط الجاد للمستفيدين، ما يؤشر، حسبه، على نجاح المبادرة التي سبقتها حملات توعية وتحسيس حول الحلول المقترحة للحد من التجارة العشوائية.

وأضاف محمد جلال أن عدد المستفيدين من فضاء تجارة القرب إلى حدود اليوم بلغ 346، ويرتقب في القريب العاجل، عبر إجراء قرعة رابعة، توزيع 43 عربة لبيع الخضر، و25 عربة لأصحاب الأكلات الخفيفة، فضلا عما يفوق 40 عربة متنوعة الأنشطة (تخص بائعي الخبز والزيوت والتمور...)، وذلك بدعم من المجلس الجماعي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وللإشارة، فإن فضاء تجارة القرب بقصبة تادلة يتوفر على إدارة محلية ومرافق صحية وحراس أمن، وجل المستفيدين من خدماته معفيون من فاتورة استهلاك الماء والكهرباء.