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كُتّاب وآراء
صراصير تظهر في وجبات نزيلات داخلية بمراكش
خاضت نزيلات القسم الداخلي بالثانوية التأهيلية عودة السعدية، اليوم، إضرابا عن الطعام، بعد ضبطهن لأكثر من مرة لحشرات في وجبات غذائية.
وجاءت الخطوة التي أقدمت عليها التلميذات سالفات الذكر احتجاجا على عثورهن على حشرة من نوع "الصراصير" الصغيرة في وجبة من وجبات الغذاء؛ وهو ما دفعهن إلى مقاطعة الأكل.
وفي اتصال هاتفي، أكدت بعض نزيلات القسم الداخلي التابع للمؤسسة التعليمية سالفة الذكر، في تصريحات متطابقة، "أنهن يعانين من سوء التغذية"، وواصلن: "حوالي ثلاث مرات نعثر على حشرات في وجبات الأكل".
وواصلت التلميذات المضربات مقاطعة الأكل إلى حدود مساء اليوم الاثنين، للمطالبة بتجويد الخدمات التي تقدم لهن ومحاربة كل الحشرات التي تهدد صحتهن والعمل على توفير شروط النظافة.
ولتسليط الضوء على هذا المشكل، ربطت جريدة هسبريس الاتصال بمدير المؤسسة المعنية، الذي قال: "تمكنا من احتواء الوضع"، مضيفا: عادت النزيلات إلى تناول وجبة العشاء، بعد فتح حوار معهن وحضور لجنة من المديرية الإقليمية".
وأرجع هذا المسؤول الاحتجاج إلى "تلميذة من النزيلات تعرضت لعقوبة قبل عطلة الدورة الأولى، أحضرت حشرة، وبعدها علا صوت النزيلات؛ وهو ما دفع الإدارة إلى التدخل لاحتواء الأمر في الحين"، حسب قوله.
وواصل: "قمنا، خلال العطلة البينية، بإصلاحات من أجل تجويد المطبخ. ولأن الأمر يتطلب وقتا طويلا لم نتمكن من الانتهاء من أشغال هذا الورش، الذي سنعمل على تحقيق في المقبل من الأسابيع"، وفق تعبير المدير نفسه.
ومن جهته، قال محمد بلقرشي، المدير الإقليمي للتربية الوطنية بمراكش، "بعد توصلي بالخبر أرسلت لجنة لفتح تحقيق لم أتوصل بنتائجه"، موردا "لكن التوجه العام يسير في اتجاه تجاوز هذه المشاكل، والاشتغال بعناية ودقة على كل ما يمس صحة النزيلات ومحاربة كل ما يمس صحتهن"، حسب قوله.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
تبااااارك الله على مدير....
بالله عليك هل تدعي ان خيريتك البئيسة لا تعيش فيه الحشرات حتى تحضر نزيلة حشرة من الخارج...اااااا مولاي راه البيت الابيض تعيش فيه الحشرات و الصراصير...
النزيلات يقلن انهن عثرن على الحشرات في الاكل ثلاث مرات...وانت تقول شيء آخر.
على فكرة...نوع الصراصير الصغيرة من اسواء انواع الصراصير لأنها يصعب القضاء عليها..تعيش غالبا في تنايا الخشب وتختار المطابخ حيث الغداء..وتتكاثر بسرعة فائقة و بأعداد هائلة..
ليقول سي المدير احضرتها من الخارج.
لنرى اللجنة هل ستلاحظ تلك الحشرات الصغيرة في تنايا الخشب و داخل الاواني...