24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4008:0613:4616:4919:1820:33
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. في ذكرى إعلان الاتحاد المغاربي .. الفرقة قدر قائم والوحدة استثناء (5.00)

  2. الطاقة الريحية تُبوئ المغرب المرتبة الثانية إفريقيا (5.00)

  3. مئات المستفيدين من قافلة طبية مجانية في تيفروين (5.00)

  4. فتوى الريسوني حول "قروض المقاولات" تقسم صفّ الدعاة المغاربة (5.00)

  5. عبد النباوي ينبه إلى ضرورة التصدي لجرائم الفساد‎ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | حملة واسعة لتحرير الملك العمومي في القصر الكبير‎

حملة واسعة لتحرير الملك العمومي في القصر الكبير‎

حملة واسعة لتحرير الملك العمومي في القصر الكبير‎
هسبريس من القصر الكبير
الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 11:55

أقدمت السلطة المحلية وعناصر من الشرطة الإدارية والقوات المساعدة والشرطة بالقصر الكبير، تحت إشراف قائد المقاطعة الحضرية الثانية، على تفعيل حملة لتحرير الملك العام جابت ساحة المحطة الطرقية ومحيط "سوق السبت" وشارعي "محمد الخامس" و"20 غشت".

وأسفرت الحملة عن حجز ملابس وأحذية مستعملة وعدد من المواد الاستهلاكية كان يعرضها الباعة الجائلون أمام الأسواق المنظمة وفي الساحات العمومية.

وأكدت السلطة المحلية أن تفعيل الحملة جاء لمحاربة العشوائية التي يتم بها عرض السلع، وما يصاحب ذلك من فوضى وتشويه لصورة المدينة، وكذا عرقلة حركة السير والجولان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.