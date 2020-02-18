حملة واسعة لتحرير الملك العمومي في القصر الكبير‎

هسبريس من القصر الكبير

أقدمت السلطة المحلية وعناصر من الشرطة الإدارية والقوات المساعدة والشرطة بالقصر الكبير، تحت إشراف قائد المقاطعة الحضرية الثانية، على تفعيل حملة لتحرير الملك العام جابت ساحة المحطة الطرقية ومحيط "سوق السبت" وشارعي "محمد الخامس" و"20 غشت".

وأسفرت الحملة عن حجز ملابس وأحذية مستعملة وعدد من المواد الاستهلاكية كان يعرضها الباعة الجائلون أمام الأسواق المنظمة وفي الساحات العمومية.

وأكدت السلطة المحلية أن تفعيل الحملة جاء لمحاربة العشوائية التي يتم بها عرض السلع، وما يصاحب ذلك من فوضى وتشويه لصورة المدينة، وكذا عرقلة حركة السير والجولان.