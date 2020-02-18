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سبتة تفرضُ التأشيرة على "التطوانيين" وتطرد القاصرين المغاربة

سبتة تفرضُ التأشيرة على "التطوانيين" وتطرد القاصرين المغاربة
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 15:00

الحصار المغربي المفروض على سبتة المحتلة منذ أسابيع باتَ يُغضبُ الإسبان الذين يبحثون عن حلول "ممكنة" لتجاوز تداعيات هذا الإجراء غير المسبوق، من بينها منعُ دخول ساكنة إقليم تطوان إلى سبتة بفرضِ التّأشيرة عليهم، والعمل على إعادة الأطفال القاصرين.

وتقدّمَ رئيس الحكومة المحلية في سبتة، خوان فيفاس، عقب اجتماعهِ مع رئيس حكومة مليلية المحتلة، إدواردو دي كاسترو، بعدد من التّدابير التي من شأنها أن تعيد الأمور إلى "وضعها الطّبيعي"، أمامَ "الحصار" المغربي الذي لم يعد خفيّاً، عقبَ إغلاق المعبر الجمركي الحدودي بني نصار مع مليلية، ومنع إدخال الأسماك المغربية إلى مدينة سبتة.

وبدا جلياً أنّ المسؤولين في سبتة ومليلية متوجّسون من التّصعيد المغربي الذي لا يبدو أنّه "مؤقت"، بل أصبح واقعاً يفرضُ نفسه، ما دفعَ حاكم سبتة إلى التّلويح بإلغاء النظام الحالي الخاص للدخول والخروج المعتمد بين سبتة والمدن المغربية، وتعويضه بنظام "شنغن"، بهدف منع سكان تطوان وضواحيها من امتياز دخول الثغر دون تأشيرة الاتحاد الأوروبي.

وفي حديثه إلى الصّحافيين، شدّد المسؤول الإسباني خوان فيفاس على أنّ "هذا المقترح له ما يبرّره بالنّظر إلى الوضع الحالي"، لافتاً إلى أنّ "حدود سبتة يجب أن تكون أوروبية وأن تتعامل على هذا الأساس"، وداعياً إلى إلغاء الاستثناء الحالي المنصوص عليه في معاهدة شنغن، والذي يسمح بدخول المواطنين المغاربة المقيمين في تطوان دون الحاجة إلى تأشيرة قنصلية.

ومن بين الاقتراحات الأخرى المقدّمة لتجاوز الحصار المغربي وضعُ خطة للطوارئ بتمويل حكومي ودعم الشّركات المحلية التي تأثّرت بشكلٍ كبير من الوضع الحالي، لاسيما القطاع التجاري الذي كان ومازال يمثّل "الركيزة الأساسية لاقتصادنا"، وفق تعبير رئيس الحكومة المحلية في سبتة.

كما يقترح الجانب الإسباني تخفيض قيمة الضرائب، بدعم من الحكومة المركزية، مما يخفف العبء الضريبي على التّجار الصغار. أما بالنسبة للقُصَّر غير المصحوبين، فيطلب فيفاس من حكومة "سانشيز" دعوة المغرب إلى الامتثال لاتفاقية إعادة تجميع الأسرة.

وقال نص الاتفاق الموجه إلى الحكومة المركزية: "نريد حدودًا حديثة وآمنة ومجهزة جيدًا تعملُ مثل أي حدود أخرى للاتحاد الأوروبي". ويتمثل أحد التدابير الأخرى التي سيتم تضمينها في الاقتراح في استبدال العمالة عبر الحدود بمواطنين يقيمون في سبتة، عاطلين عن العمل، ويطبقون "بصرامة" أنظمة التعاقد العمالي للعمال عبر الحدود.

وتعاني سبتة ومليلية المحتلتان من حصار مغربي منذ الإغلاق التجاري للمعابر الحدودية في مليلية صيف عام 2018، وإغلاق الموانئ في سبتة في أكتوبر 2019. بالإضافة إلى ذلك، ازداد الوضع سوءًا الأسبوع الماضي مع منع دخول البضائع المغربية إلى سبتة.

وفي السّياق نفسه، استقبل رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، أمس الإثنين، في لا مونكلوا، زعيم المعارضة بابلو كاسادو، الذي طلب من الزعيم الاشتراكي "الدفاع عن سبتة ومليلية"، بالنظر إلى المشاكل التي واجهتها المدينتان في الآونة الأخيرة مع المغرب.

وطلب زعيم الحزب الشعبي من رئيس السلطة التنفيذية "معالجة مشاكل" سبتة، في وقت يفرض المغرب المزيد من القيود على الحدود مع المدينة، التي وصفتها حكومتها المحلية بأنها "أمام مفترق تاريخي".

ودفع الوضع الحالي بعضَ التجار إلى استيراد الأسماك من شبه الجزيرة، وهو ما أدى إلى رفع أثمانها في السوق المحلي بـ20%. وترفضُ سبتة المحتلة ما اعتبرته "هجوماً مغربياً يستهدف الاقتصاد المحلي". وإذا استمرت الرباط في سياستها الخاصة بالقيود فإن أيام "جنة الأسماك" في سبتة ستصبحُ معدودة.

وقال خافيير غيريرو، وزير الصحة في الحكومة المحلية: "يبدو أنّ الموقف الرّسمي للمملكة بمنع وصول الأسماك المغربية ثابت"، مضيفاً: "إنها مشكلة حقيقية، المغرب لا يسمح بوصول المنتجات إلى المدينة، وهذا في حدّ ذاته تهديد مبطّن".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (32)

1 - ياسين الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 15:06
لاتساهل مع هؤولاء القوم فالانسان بطبعه لايحترم الى من يرده الى مكانه فمابالك بهؤلاء.
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80
2 - مغربي قح الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 15:09
يجب على المملكة المغربية غلق حدودها بصفة نهائية من جهته وعزل المدينتين السليبتين أكثر من هذا...سدوهم اسيدي بمرة نتهناو.
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92
3 - متتبع الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 15:10
حان الوقت لطرد الاحتلال الاسباني من اراضينا لنتفرغ لطرد بوليزاريو برا اراضينا ايضا
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79
4 - Moghrabi الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 15:14
لاعبين معانا ضامة هاد الناس ولكن دابا تشوفو شكون لي غيشد الواد وشكون لي غيضيم..... سبتة ومليلية مدينتان محتلتان وبجب أن ترجعا إلى الوطن لأنهما ملك للمغاربة وليست لفئة معينة...
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56
5 - ملاحظ الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 15:15
منع وصول الأسماك المغربية إلى المدينتين المحتلتين كان ضروريا. السمك للمواطنين أولا, ومانباعد إذا شاط شي حاجة نصيفطوك ليكوم. أتمنى أن يشمل القرار كلك الماندارين اللي وصال الثمن ديالو بمدينة طنجة 10 درهم للكيلو
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52
6 - Med Anouar الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 15:17
يجب على المغرب فرض تأشيرة على الإسبان فصفة عامة. لكبح تجبرط الإسبان ورد نسبي لإعتبار المغاربة.
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47
7 - Karim الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 15:20
الشعب المغربي يطالب بقطع الكهرباء والماء المغربيين على سبتة ومليلية المحتلتين إلى أن ترجع إلى الوطن الأم المغرب.
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38
8 - الدهبي مهاجر الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 15:21
مشكل هو الجالية المغربية ستدفع الثمن اثناء عملية العبور من و إلى المغرب
انا شخصيا متافق مع المغرب لأن سبليون كضرب غير من التحدث . ولكن منساوش ان جل السكان الشمال يعيشون من تجارة التهريب الله اكون في العون .
اسبانيا بغات غير منين دوز المغرب . مند المغرب اراد ترسيم الحدود البحرية وهدا حقوا
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29
9 - محمد الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 15:22
يجب أن يكون هناك مفاوضات و حلول لهذه المشكلة، لا يجب أن ننسى ان هناك آلاف المغاربة المتضررين من هذا الجمود .. و هناك عائلات نصفها في سبتة و الآخر في الفنيدق مثلا لأنها منطقة واحدة.. يجب مراعاة الجانب الإنساني.. و لكن طبعا بالمحافظة على كرامة المغرب.
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7
10 - Hollandddddsdss الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 15:22
ليس تهديدا ولا مؤامرة ولا هم يحزنون. ليس معقولا ان تذهب خيرات البلاد الي الخارج والمواطن في أمس الحاجة إليها.
لا تعطوا للموضوع سبعة سياسية أيها الاسبان. إنها مسءة تجارية المواطن المغربي بعدها ندخل في تنظيم تجاري لأجل منطقة بتطوان.
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15
11 - عباسي الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 15:22
مياه الشرب تأتي آبار المغرب رمال البناء من المقالع المغربية. مياه الصرف الصحي يتم تفريغها في االمياه الإقليمية المغربية.. المهم إن أرادوا التصعيد مرحبا
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29
12 - إسلام الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 15:24
السن بالسن والبادي أظلم، إذا فرضوا التاشيرة على سكان تطوان والناظور حتى المغرب يفرض التاشيرة على الإسبان للدخول إلى أراضيه.
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28
13 - عبدو الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 15:26
احسن خبر سمعته منذ سنة 2000 فالثغرين المحتلين كانا يسببان خسائر فادحة للاقتصاد الوطني يجب ايضا رفع التسعيرة الجمركية 100% على المواد الغذائية المستوردة.رحنا زعما بلد فلاحي
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15
14 - متابع الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 15:26
في نظري يجب أن تكون المعاملة بالمثل.فين هو المشكل
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11
15 - مرحبا الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 15:27
انتظروا سوف يندم المغرب على متل هكذا إجراءات كما ندم مع الجزائر وبدأ يطلب السلة بدون عنب
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-60
16 - عصام الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 15:33
عجبا للإسبان يخافون على مصالحهم بمحاولتهم فرض الأمر الواقع،يريدون المزيد من التدمير للإقتصاد الوطني على حساب تجارتهم وأهوائهم.تحية صادقة للسلطات المغربية .كفانا نزيفا اقتصادية بدريعة التهريب المعيشي.أظن أنه آن الأوان للتفكير الجدي من أجل البديل الإقتصادي وضمان العيش الكريم لساكنة المنطقة بالطرق السليمة،فالقانون يجب أن يطبق،في انتظار التحرك الرسمي لإستراج المدينتين السليبتين.أما السمك المغربي فيجب أن يستفيد منه المواطن بأثمان معقولة.وإن كان ولابد من تصديره فيجب أن يسلك المساطر القانونية المعمول بها .
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17
17 - Nadia الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 15:35
Il faut que le maroc multiplie par 10 le prix de l'eau potable qui couvre les besoins des deux colonies.

Il faur aussi accelerer l'ouverture des zones duty-free a Nador et Fenideq, a cote des deux free ports.

Laissez les geants du hard discounts (Lidl, Aldi, Netto, Primark, TK Maxx, Sports Direct etc...) operer dans ces zones.
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7
18 - زمان تطوان الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 15:37
تدفق المهاجرين الافارقة على سبتة و مليلية كان يبلغ حوالى الآلاف شهريا وكانت سلطات سبتة و مليلية تستغيث بالسلطات المغربية حيث كانت تحج آلاف العناصر من القوة المساعدة والشرطة والدرك والاعوان لمنع وصد هذا التدفق. واذا كان فرض التأشرة على ساكنة المنطقة المجاورة سواء لسبتة او مليلية فإن العجز التجاري على هاتين المدينة سيصل تحت الصفر ....
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10
19 - المساري الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 15:41
السردين اليوم في تطوان ب 8 دراهم فقط ، لكن يجب التعجيل بإيجاد حل للأزمة التي تسحق تطوان هذه الأيام ، وليس حلاً ترقيعيا كما يروج له بعض المسؤولين ، تطوان تحتاج إلى أفكار جريئة لإنقاذ آلآ ف الأسر من التشرد ، كفى من ترهات السياحة وما شابه ، تطوان ومعها المضيق والفنيدق محتاجة اليوم إلى منطقة صناعية صلبة تستقطب عشرات الآلآف من الشباب العاطل ، ربط تطوان بالميناء المتوسطي عبر خط سككي أصبح ضرور ملحة ، إذا تحققت هذه الأمور يمكن القول أنها بداية إسترجاع سبتة ومليلية
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17
20 - المهدي الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 15:42
يجب إغلاقها بالمرة ليس للمغرب ناقة ولا جمال في فتحهما،لاكن هناك مواطنون مغاربة مصدر عيشهم من المدينتبن, الحكومة المغربية الفاشلة يجب عليها أن تلقى الحلول للمواطنين
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1
21 - ولد حميدو الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 15:42
هدا يدل بان اسبانيا عندها حقوق الانسان على هواها و اظن كانت تستخدم ورقة القاصرين للضغط على المغرب و الان طردتهم لانه من قبل كان الثغرين يدخلان اموالا طاءلة من سلع التهريب و لا تصرف على القاصرين من جيبها و من دون تهريب فحتى الموظفون بالناظور و مدن الشمال يدخلون تقريبا كل اسبوع و ينعشون المقاهي و المطاعم و حتى الحانات و لا اظن بانها ستفرض عليهم شنغن لانها لو فعلت فالحركة التجارية ستتوقف تماما و الدي عنده شنغن سيدهب لاروبا و مادا سيفعل في مليلية او سبتة ما عدا الاجانب الدين انتهت عندهم مدة الاقامة بالمغرب يدخلون و يخرجون في نفس اليوم من اجل ختم جوازات سفرهم
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6
22 - مجرد تعليق الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 15:44
الأطفال القاصرين المغاربة مستحيل يرحلوهم السبب بسيط المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ستفرض عقوبات ثقيلة على اسبانيا وقد تصل إلى تجميد عضويتها في الإتحاد الاوروبي بسبب عدم إحترامها لحقوق الطفل .....وبالتالي فمشكلة القاصرين لايمكن ان تحل إلى بقبول المغرب تسلمهم ام ترحيلهم تلقائيا فهي قضية مستحيلة
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1
23 - REVEILLEZ VOUS SVP الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 15:46
إذا لم تستحيي فأفعل ما تشاء هذا ما سوف يشعر به الغرب عندما تصل إلى أصداء ما يقوم به المغرب اتجاه المدينة المحتلة ، أقول هذا لأن لهذا الموقف المغربي طعم خاص سياق ما يمر به العالم العربي من إنتكاسة ، وأقصد تحديدا مادرج على تسميته بصفقة القرن ، هكذا وبدون مقدمات يأخدون المبادرة التاريخية ، ويصدمون العرب في مشاعرهم ، ولم تندمل بعد جراحاتهم من جراء الثورات العربية ، بجرة قلم أصبح الجولان بيد إسرائيل ، وكذلك جزء من الأردن . المغرب لم يرد اتخاذ موقف يكون صدى لهذه الأحداث الجسام . لقد أعطته فرنسا درسا لن ينساه في معركة ايسلي حين أراد التضامن مع اخوته الجزائريين . زمن صعب ورديء . عنون الراحل كتابه بالتحدي ، كان الأجدر أن يكتب مؤلف بهذا الإسم في عصرنا هذا بالضبط .
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-6
24 - Said russie الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 15:48
المغاربة هم المستفدون من سبتة و مليلية اكثر بكثير من الاسبان والمؤكد ان اسبانيا سترد و بقوة على الخطوات المرتجلة الغير مدروسة وسيكون ردا موجعا لان المغرب يملك عشرات نقط الضعف.مع الاسف المواطنون هم سيدفع الثمن خصوصا المرضي والحوامل والمقيمين الغير الشرعيين هناك وان غدا لناضره قريب
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-2
25 - tetouani الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 15:49
كنستغرب للمغاربة اللي فرحانين ب"الحصار" على سبتة و هوما ماعرفينش حتى فين جات. اللي ماعرفينش المغاربة هو أن المتضرر الوحيد هم آلاف السكان من تطوان و النواحي اللي خدامين فسبتة (من غير صحاب التهريب). أما السبتاويين مامسوقينش و الأغلبية الساحقة موظفين و كيتخلصو مزيان و عندهم جميع حقوقهم. فقط بعض صحاب الخزاين اللي متضررين , و اللي أصلا خدامين عندهم ناس من الشمال.
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-3
26 - RALEUR الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 15:53
هل هناك مفاوضات حول هاتين المدينتين المحتلتين أم لا، وماذا ينتظر المغرب لفتح هذا الملف في الأمم المتحدة وفي المحاكم الدولية، وفتح أوراش وندوات لتعريف الشباب المغربي بتاريخ المدينتين السليبتن٠ تخيلوا معي لو بقيت الأندلس بأيدينا هل كانت أروبا ستسكت عنا؟ ولماذا نحن ساكتون أمثال البكم؟
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2
27 - HASSAN Temara الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 15:57
وعلى المغرب أيضا ان يفرض على الاسبان التأشيرة . لانهم في عزلة تامة البحر امامهم والتراب المغربي خلفهم. كلما حلت الثلوج بجبال الريف والاطلس المتوسط وحتى اوكايمدن إلا وتقاطر الاسبان عليها... هم الخاسرون ليس نحن
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2
28 - Hornet الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 15:59
حان الوقت لكي نقوم كرجل واحد ونغلق جميع المنافد على المدينتين السليبتين وان ذاك سيدركون انه لا منفعة لهم في البقاء
ولابد من أن يكون هناك أضرار جانبية، من اجل وحدتنا الترابية
سإمنا من هذه الإهانة
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1
29 - محمد الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 16:01
هذه هي عقلية الاسبان مع المغرب دائما يتعاملون بنوع من التكبر و الفوقية مع المغاربة و ينتظرو منا الانحناء و تنفيذ أوامرهم و طلباتهم لدرجة انهم اصبحوا يظنون بالفعل ان المغرب تابع لهم و لرغباتهم نحن نريد علاقة على اساس الاحترام المتبادل وليس فرض الاوامر على الاخرين
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2
30 - simo الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 16:04
هذا الملف يتطلب مشاورات. وستجد لها حلول وكل واحد يحاول ربح النقط للضغط من أجل تننازلات. وهي حالة طبيعية عندما تقع تشنجات في العلاقات. والإندفاعات لا تنفع فاسبانيا تعتبر الشريك الأول للمغرب والمستثمر رقم 1 كذلك في المغرب. زيادة على الحياد السياسي في ملف الصحراء. وهي عضو في النيتو وكل من يمس سبتة ومليلية بالنسبة يمس هذا الحلف. زيادة على وجود تيار قوي داخلها معاد للمغرب وينتظر الفرصة. فالمدينتان من الصعب الطلب بعودتها للمغرب وربما مستحيل في الوقت الراهن وكيف سنتعامل مع سكانها. زيادة على الجالية المغربية هناك واليد العاملة.
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0
31 - oujdi الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 16:06
إسبانيا تاخد من المغرب و تعطي و تبتسم بسخاء للمرتزقة ولها 2وجوه اننا مع المغرب حتى النخاع يجب على إسبانيا أن تقرر اما مع أو ضد
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0
32 - mustafa الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 16:11
كتصحيح لبعض المتدخلين. فنحن نستورد الكهرباء من إسبانيا خاصة من 11ليلا. لأنها مرتبطة بالشبكة الأوروبية ويكون لها فائظ وتوقيف المولدات عندهم يكون فيه ضياع للطاقة ولهذا تبحث عن من يأخده وبثمن أقل. ونستورد كذلك الكهرباء من الجزائر خاصة هذه الأيام لأن السدود التي تساعد بأقل توقفت لتوليد الطاقة بسبب الجفاف. أما الطاقة البديلة فهي لازالت لم تصل الهدف المطلوب. ويمكنكم طرح السؤال على ONE.
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