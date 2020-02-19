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كُتّاب وآراء
أساتذة يوضحون أسباب تعثر اختبارات استدراكية
تفاعلا مع توضيحات أدلى بها نائب عميد الكلية متعددة التخصصات بخريبكة حول الاحتجاجات التي شهدتها الكلية قبل أسبوع، والتي تسببت في تأجيل امتحانات الدورة الاستدراكية، أصدر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالكلية ذاتها بيانا موجّها للرأي العام المحلي والوطني حول الموضوع.
وجاء في بيان النقابة أن "جمعا عاما استثنائيا عٌقد بالكلية متعددة التخصصات بخريبكة، على خلفية الخرجات الإعلامية التي حاول من خلالها نائب العميد تبرير فشله الذريع في تسيير الشؤون البيداغوجية بالكلية، حيث يعرف تنظيم الامتحانات حالة من التعثر منذ تولّيه مسؤولية الشؤون البيداغوجية، ما يحدث حالة من التعثر والفوضى تؤثر على السير العادي للدروس والامتحانات".
وأضاف البيان، الذي توصلت به الجريدة، أنه "بعد نقاش مستفيض بين جميع الأساتذة والأستاذات، خلص الجمع العام إلى إدانة تصريحات نائب العميد المكلف بالشؤون البيداغوجية غير المسؤولة والمستفزة، والتي تلزمه وحده، إذ لم تصدر عن موقف رسمي لإدارة الكلية متعددة التخصصات بخريبكة".
وأشار المصدر ذاته إلى أن "تعثر سير الامتحانات خلال الدورة العادية هو نتيجة لتأجيل تاريخ الامتحانات من طرف نائب العميد المكلف بالشؤون البيداغوجية بشكل انفرادي؛ وذلك ضدا على قرارات مجلس الكلية، ما انعكس على برمجة امتحانات الدورة الاستدراكية".
واستنكرت النقابة، عبر بيانها، "عرقلة سير المسالك والشعب وعدم إرسال لوائح الطلبة في وقتها المحدد من طرف نائب العميد المكلف بالشؤون البيداغوجية، ما يؤثر سلبا على السير العادي للدراسة، ويساهم في خلق جو من التوتر في أوساط الطلبة والأساتذة والإداريين"، منوّهة في الوقت ذاته بـ"المجهودات المبذولة من طرف جميع الأساتذة والأستاذات من أجل توفير ظروف ملائمة ضمانا للسير العادي للمؤسسة".