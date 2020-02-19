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كُتّاب وآراء
تحسيس تلاميذ بالسلامة الطرقية بمدينة تنغير
استفاد العشرات من تلاميذ مدرسة سيدي مسكور بمدينة تنغير، الثلاثاء، من برنامج خاص سطرته مفوضية الشرطة بالمدينة ذاتها بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية، بتنسيق مع الوقاية المدنية والهلال الأحمر المغربي.
البرنامج الذي افتتحه حسن الزيتوني، عامل إقليم تنغير، بحضور رئيس المجلس العلمي المحلي، والكاتب العام للعمالة، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، ومصالح أمنية، ومنتخبين، يأتي في إطار سياق التوجه التوعوي والتحسيسي بالمؤسسات التعليمية الذي تبنته المديرية العامة للأمن الوطني.
وتخللت هذا البرنامج دورات تحسيسية ومسابقات تحفيزية من أجل تكريس روح المواطنة لدى الناشئة، وتجويد السلوك على الطريق وجعله آلية للحد من حوادث السير.
وعرفت هذه المبادرة مواكبة كبيرة من طرف فعاليات المجتمع المدني بالمدينة.