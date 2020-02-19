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حملة السلامة الطرقية تحط الرحال بـ"أهل واد زا"

حملة السلامة الطرقية تحط الرحال بـ"أهل واد زا"
أيوب صدور من تطوان
الأربعاء 19 فبراير 2020 - 09:50

تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية، الذي يوافق الـ18 من فبراير من كل سنة، وضمن سياق الحملة الوطنية للسلامة الطرقية، احتضنت مجموعة مدارس واد الذهب التابعة لجماعة أهل واد زا في إقليم تاوريرت بجهة الشرق نشاطاً تحسيسيا لفائدة تلامذتها.

ويأتي هذا النشاط، حسب المنظمين، تفعيلا للمذكرة الوزارية رقم 19/007، وانخراطا في الأنشطة التربوية السنوية المنظمة من طرف المديرية الإقليمية لوزارة التربية والوطنية والتعليم العالي بتاوريرت.

أشرف مومني، أستاذ أحد الواقفين وراء النشاط، قال إن "اليوم التحسيسي يتماشى وأهداف برنامج الأنشطة التربوية بالمؤسسة لتجويد التعلمات بالعالم القروي وتنويع أنشطة الحياة المدرسية بالمؤسسة، تحت إشراف الطاقم الإداري والتربوي بالمؤسسة".

وأضاف مومني لهسبريس أن النشاط الذي نظمته مؤسسة مجموعة مدارس واد الذهب التابعة للمديرية الإقليمية بتاوريرت، بشراكة مع جمعية الغمان للثقافة الاجتماعية والفنية، وبحضور آباء وأولياء أمور التلاميذ، "عرف تقديم عرض تحسيسي بخصوص الأرقام المهولة لحوادث السير بالمملكة، وكذا التعرف على سبل الوقاية والحذر، وتقريب المفاهيم لفائدة المتعلمات والمتعلمين بالعالم القروي".

كما تضمن اليوم التحسيسي، بحسب الأستاذ مومني، "أنشطة مدرسية باستعمال اللوحات اللمسية لفائدة التلاميذ قصد التعرف على علامات التشوير وأنواعها وباقي علامات المرور، مرفقة ببعض النصائح والتوجيهات التي تهم السلامة الطرقية، إلى جانب ورشات ميدانية تطبيقية للاستعمال الصحيح للطريق عبر وضعيات محاكاة للواقع مشخصة من طرف التلاميذ والأطر التربوية المؤطرة".

وأكد المصدر ذاته أن هذا النشاط التربوي يندرج في إطار الأيام التحسيسية الخاصة باليوم الوطني للسلامة المنظمة تحت شعار "من أجل الحياة"، بهدف التذكير بالتوجهات الاستراتيجية في مجال محاربة حوادث السير باعتبارها أولوية من أوليات التحسيس الوطني بمخاطر حرب الطريق، وانخراط المدرسة العمومية بمختلف أقطابها وبمجالاتها الحضرية والقروية فيها، عبر تنظيم أنشطة خاصة بالتربية الطرقية لفائدة التلاميذ بمختلف المستويات الابتدائية والإشهادية.

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