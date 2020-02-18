وزير الصحة يعفي رئيسة قسم بالمضيق - الفنيدق

هسبريس من تطوان

أبلغت شميشة العبدلاوي بقرار إعفائها من رئاسة قسم الشؤون الإدارية والاقتصادية بالمندوبية الإقليمية للصحة لعمالة المضيق-الفنيدق، وأسندت رئاسة هذا القسم بالنيابة إلى رشيد الجباري، رئيس قسم الشؤون الإدارية والاقتصادية بمستشفى محمد السادس بالمضيق.

وربطت مصادر نقابية تحدثت إليها هسبريس هذا القرار ببعض الممارسات والتجاوزات التي عانت منها الأطر الصحية بعمالة المضيق-الفنيدق، إضافة إلى فشل الأوراش المفتوحة على مستوى مندوبية الصحة بالعمالة سالفة الذكر.

وأوضح المصدر النقابي المنتمي للمنظمة الديمقراطية للصحة أن شطط رئيسة الشؤون الإدارية والاقتصادية في استعمال السلطة شكل موضوع بيان ووقفة احتجاجية من طرف التنظيم النقابي الذي دعا إلى القطع مع هذه الأساليب في إطار العمل بالمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي المشاكل التي عجلت بإنهاء مهام هذه المسؤولة.