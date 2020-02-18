24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4008:0613:4616:4919:1820:33
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. فرق المعارضة "تُسود" حصيلة البرلمان .. غيابات وتشريع ضعيف (5.00)

  2. القارئة المغربية حسناء خولالي تحظى بالتكريم من سلطان بروناي (5.00)

  3. "سيدي العايدي" .. قرية تواجه تحديات التنمية بقلب منطقة الشاوية (5.00)

  4. مصادرة كتاب من معرض الكتاب فضيحة دولة (5.00)

  5. المملكة تعزز مغربية الصحراء بفتح "قنصلية كوت ديفوار" في العيون (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | وزير الصحة يعفي رئيسة قسم بالمضيق - الفنيدق

وزير الصحة يعفي رئيسة قسم بالمضيق - الفنيدق

وزير الصحة يعفي رئيسة قسم بالمضيق - الفنيدق
هسبريس من تطوان
الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 20:17

أبلغت شميشة العبدلاوي بقرار إعفائها من رئاسة قسم الشؤون الإدارية والاقتصادية بالمندوبية الإقليمية للصحة لعمالة المضيق-الفنيدق، وأسندت رئاسة هذا القسم بالنيابة إلى رشيد الجباري، رئيس قسم الشؤون الإدارية والاقتصادية بمستشفى محمد السادس بالمضيق.

وربطت مصادر نقابية تحدثت إليها هسبريس هذا القرار ببعض الممارسات والتجاوزات التي عانت منها الأطر الصحية بعمالة المضيق-الفنيدق، إضافة إلى فشل الأوراش المفتوحة على مستوى مندوبية الصحة بالعمالة سالفة الذكر.

وأوضح المصدر النقابي المنتمي للمنظمة الديمقراطية للصحة أن شطط رئيسة الشؤون الإدارية والاقتصادية في استعمال السلطة شكل موضوع بيان ووقفة احتجاجية من طرف التنظيم النقابي الذي دعا إلى القطع مع هذه الأساليب في إطار العمل بالمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي المشاكل التي عجلت بإنهاء مهام هذه المسؤولة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.