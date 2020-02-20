توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس في المغرب

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن تتشكل سحب منخفضة كثيفة فوق سواحل البحر الأبيض المتوسط وفوق سلسلة الريف وستكون مصحوبة بأمطار ضعيفة ومحلية.

وستخيم سحب غير مستقرة، مرفوقة بزخات مطرية رعدية محليا، على مرتفعات الأطلس والسهول الغربية والسفوح الجنوبية الشرقية والمناطق الوسطى والهضاب العليا الشرقية. وسنتشر سحب منخفضة، مصحوبة بكتل ضبابية محلية، شمال المنطقة الشرقية وفوق السواحل، فيما سيكون الطقس قليل السحب إلى غائم جزئيا بباقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة وشمالية بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، وشمالية إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و05 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 05 و11 درجة بكل من المنطقة الشرقية والسايس والريف وهضاب الفوسفاط ووالماس والواجهة المتوسطية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 11 و16 درجة بالسواحل والسهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس وسهول تادلة والرحامنة والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و20 درجة فيما تبقى من الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 13 و18 درجة بالمرتفعات والواجهة المتوسطية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 18 و23 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسواحل الشمالية والوسطى وسوس وبشمال غرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 23 و27 درجة باللوكوس والغرب والشاوية ودكالة وسهول تادلة والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية، وما بين 28 و33 بأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بمنطقة البوغاز وبباقي السواحل، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طرفاية وبوجدور.