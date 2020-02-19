الحكومة ترفض ملتمس تغيير اسم مطار فاس سايس

رشيد الكويرتي من فاس

تم رفض طلب رئيس جماعة مكناس، عبد الله بوانو، تغيير اسم "مطار فاس سايس" إلى اسم "مطار فاس مكناس"، الذي تقدم به في وقت سابق إلى رئيس الحكومة، لما لـ"الأمر من أثر إيجابي على إشعاع وتنمية مدينة مكناس".

جاء ذلك في رسالة جوابية بعث بها رئيس الحكومة إلى رئيس جماعة مكناس، اطلعت عليها هسبريس، أوضح فيها المسؤول الحكومي أنه "بعد طلب رأيهما في الموضوع، اقترحت كل من وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي ووزارة الداخلية الإبقاء على الاسم الحالي لهذا المطار".

وعللت الوزارتان، وفق الوثيقة ذاتها، رفضهما التسمية الجديدة التي اقترحها بوانو لمطار فاس سايس، بكون "هذا الأخير يبعد عن مدينة فاس بحوالي 15 كلم فقط، وسمي بهذا الاسم نسبةً لهضبة سايس التي تضم عدة عمالات وأقاليم، من بينها عمالة فاس وعمالة مكناس".

وأضافت الرسالة أنه "من جهة أخرى، يتعين قبل تغيير اسم أي مطار التقيد بالقواعد التنظيمية والضوابط القانونية الوطنية والدولية التي تحكم السير العادي للحركة الجوية وسلامة الملاحة الجوية، سيما في ظل وجود مطار عسكري في مدينة مكناس، يسمى مكناس بساتين، قريب من مطار فاس سايس".

وأوضح المصدر ذاته أن المطارين المذكورين "لهما نفس التوجه من الشرق إلى الغرب، مما قد يؤدي إلى ارتباك على السلامة الجوية في حال تغيير الاسم الحالي لمطار فاس سايس".