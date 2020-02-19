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الرئيسية | جهات | الحكومة ترفض ملتمس تغيير اسم مطار فاس سايس

الحكومة ترفض ملتمس تغيير اسم مطار فاس سايس

الحكومة ترفض ملتمس تغيير اسم مطار فاس سايس
رشيد الكويرتي من فاس
الأربعاء 19 فبراير 2020 - 19:00

تم رفض طلب رئيس جماعة مكناس، عبد الله بوانو، تغيير اسم "مطار فاس سايس" إلى اسم "مطار فاس مكناس"، الذي تقدم به في وقت سابق إلى رئيس الحكومة، لما لـ"الأمر من أثر إيجابي على إشعاع وتنمية مدينة مكناس".

جاء ذلك في رسالة جوابية بعث بها رئيس الحكومة إلى رئيس جماعة مكناس، اطلعت عليها هسبريس، أوضح فيها المسؤول الحكومي أنه "بعد طلب رأيهما في الموضوع، اقترحت كل من وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي ووزارة الداخلية الإبقاء على الاسم الحالي لهذا المطار".

وعللت الوزارتان، وفق الوثيقة ذاتها، رفضهما التسمية الجديدة التي اقترحها بوانو لمطار فاس سايس، بكون "هذا الأخير يبعد عن مدينة فاس بحوالي 15 كلم فقط، وسمي بهذا الاسم نسبةً لهضبة سايس التي تضم عدة عمالات وأقاليم، من بينها عمالة فاس وعمالة مكناس".

وأضافت الرسالة أنه "من جهة أخرى، يتعين قبل تغيير اسم أي مطار التقيد بالقواعد التنظيمية والضوابط القانونية الوطنية والدولية التي تحكم السير العادي للحركة الجوية وسلامة الملاحة الجوية، سيما في ظل وجود مطار عسكري في مدينة مكناس، يسمى مكناس بساتين، قريب من مطار فاس سايس".

وأوضح المصدر ذاته أن المطارين المذكورين "لهما نفس التوجه من الشرق إلى الغرب، مما قد يؤدي إلى ارتباك على السلامة الجوية في حال تغيير الاسم الحالي لمطار فاس سايس".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - الخنفوش الأربعاء 19 فبراير 2020 - 19:11
تبارك الله على المقترحات العبقرية ديال أصحاب المصباح تغيير إسم مطار دولي لأن هذا التغيير سيجلب العملة الصعبة و سيقضي على البطالة و سيرفع عدد السياح القادمين إلى مكناس أضعاف مضاعفة ههه.. الله يهديكم المغرب محتاج حاجة واحدة هي استقالة كل أعضاء العدالة و التنمية من كل المناصب الحكومية البرلمانية و البلدية و الله كنا أفضل بكثير قبل وصولكم للمناصب المعلومة.
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2 - ابن سوس المغربي الأربعاء 19 فبراير 2020 - 19:15
رفض مقنع برافو، ، حاجة واحدة استغرب لها الدولة الوحيدة في العالم التي لا يحلل أعلامها المرى و المسموع مشاكل السياسية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية هو المغرب كل شي غامض ولا أحد ينتبه أو يتكلم عن أي شي آلله يخلي لينا هسبريس المحترمة
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3 - الزر والي عزوز الأربعاء 19 فبراير 2020 - 19:19
اقتراح بوانو نشم فيه راءحة العنصرية الجهوية
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4 - مغربي 2018 الأربعاء 19 فبراير 2020 - 19:24
قمة العبث ...!!! رئيس جهة يراسل الحكومة لتغيير اسم مطار !! إذا كانت مكناس تهمكم فعلا وتريدون لها التطور والازدهار فهناك أمور أخرى عليكم الاهتمام بها . ليس لهذا صوتنا عليكم ؟
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5 - البيجيدي الأربعاء 19 فبراير 2020 - 19:25
كان من الافضل طلب الحاق فاس كمقاطعة الى ولاية مكناس
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6 - Midou الأربعاء 19 فبراير 2020 - 19:25
Tous les problèmes de la région sont résolus, nos responsables sont passés à la perfection! Il ne restait que ça pour que Meknes décolle enfin hhhh. Ce Bois Nou ne sait plus quoi faire. Il a donc écrit à son "frère" pour importer un aéroport à Meknes, son "frère" l'a répondu, NON tu as un aéroport alors ferme là. Le jeu est clair et les gens sont très avertis pour comprendre ce qui se passe. Et 2021 n'est pas loin pour vous apprendre la leçon: les loups.
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