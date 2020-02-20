التشغيل يُخرج معطلين إلى الاحتجاج وسط أزيلال

ياسين أوشن

نظمت تنسيقية المعطلين المجازين بأزيلال، مساء الأربعاء، وقفة احتجاجية للمطالبة بالتشغيل ومحاربة البطالة.

ووفق جمال إيداين، عضو التنسيقية، فإن الوقفة الاحتجاجية، التي احتضنتها ساحة بين البروج من أجل التواصل مع الجماهير الشعبية، "تأتي استمرارا لسلسلة وقفات سابقة، تعرضنا فيها للقمع والاستفزازات، كما أن هناك حالة اعتقال".

وفي هذا السياق، أشار عضو التنسيقية سالفة الذكر، في تصريح لهسبريس، إلى أن "عامل إقليم أزيلال سبق له أن فتح معنا قناة الحوار دجنبر الماضي لمناقشة مطلبنا؛ غير أن نتائجه تمخضت عنها حلول ترقيعية لا ترقى إلى مستوى تطلعات التنسيقية، لنضطر إلى العودة صوب الشارع من جديد للاحتجاج".

وزاد إيداين أن الوقفة نفسها، التي ابتدأت مع الساعة الرابعة والتي انتهت في حدود السادسة مساء، "رفع بها المحتجون شعارات من قبيل: ''لا حقوق لا قوانين.. باش حنا مواطنين''، و"خرجنا واحتاجينا.. من كل بلاصة جينا"، و''القمع لا يرهبنا والسجن لا يفنينا".

وأضاف عضو التنسيقية عينها أن الوقفة، التي حضرها 85 فردا، "كانت مطوقة بالعناصر الأمنية لتخوفها من تحويل الوقفة إلى مسيرة تجوب شارع أزيلال؛ لأننا نجابَه دائما بقرار المنع.. لهذا، نكتفي عادة بالوقفة لمحاولة إيصال صوتنا إلى المسؤولين، على أمل إيجاد حل لهذا الملف، نظرا إلى الأوضاع الاجتماعية الصعبة لمعطلي التنسيقية".