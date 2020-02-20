24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3808:0413:4616:5019:1920:34
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حركة التأليف في الثقافة الأمازيغية (5.00)

  2. أسرة "طفل گلميمة" تقدّم الشكر للملك محمد السادس (5.00)

  3. احتضان العيون قنصلية كوت ديفوار يصيب خارجيّة الجزائر بـ"السعار" (5.00)

  4. روسيا تحذر أردوغان من استهداف القوات السورية (5.00)

  5. "كعكة" التعيينات في المناصب العليا تمنح الأحزاب 1100 منصب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | التشغيل يُخرج معطلين إلى الاحتجاج وسط أزيلال

التشغيل يُخرج معطلين إلى الاحتجاج وسط أزيلال

التشغيل يُخرج معطلين إلى الاحتجاج وسط أزيلال
ياسين أوشن
الخميس 20 فبراير 2020 - 04:20

نظمت تنسيقية المعطلين المجازين بأزيلال، مساء الأربعاء، وقفة احتجاجية للمطالبة بالتشغيل ومحاربة البطالة.

ووفق جمال إيداين، عضو التنسيقية، فإن الوقفة الاحتجاجية، التي احتضنتها ساحة بين البروج من أجل التواصل مع الجماهير الشعبية، "تأتي استمرارا لسلسلة وقفات سابقة، تعرضنا فيها للقمع والاستفزازات، كما أن هناك حالة اعتقال".

وفي هذا السياق، أشار عضو التنسيقية سالفة الذكر، في تصريح لهسبريس، إلى أن "عامل إقليم أزيلال سبق له أن فتح معنا قناة الحوار دجنبر الماضي لمناقشة مطلبنا؛ غير أن نتائجه تمخضت عنها حلول ترقيعية لا ترقى إلى مستوى تطلعات التنسيقية، لنضطر إلى العودة صوب الشارع من جديد للاحتجاج".

وزاد إيداين أن الوقفة نفسها، التي ابتدأت مع الساعة الرابعة والتي انتهت في حدود السادسة مساء، "رفع بها المحتجون شعارات من قبيل: ''لا حقوق لا قوانين.. باش حنا مواطنين''، و"خرجنا واحتاجينا.. من كل بلاصة جينا"، و''القمع لا يرهبنا والسجن لا يفنينا".

وأضاف عضو التنسيقية عينها أن الوقفة، التي حضرها 85 فردا، "كانت مطوقة بالعناصر الأمنية لتخوفها من تحويل الوقفة إلى مسيرة تجوب شارع أزيلال؛ لأننا نجابَه دائما بقرار المنع.. لهذا، نكتفي عادة بالوقفة لمحاولة إيصال صوتنا إلى المسؤولين، على أمل إيجاد حل لهذا الملف، نظرا إلى الأوضاع الاجتماعية الصعبة لمعطلي التنسيقية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.