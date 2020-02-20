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كُتّاب وآراء
جمعية هواة المشي تتبرع بالكتب لثانوية بالحسيمة
نظمت جمعية الرحالة لهواة المشي بطنجة حملة لتزويد مكتبة إحدى الثانويات التأهيلية التابعة للمديرية الإقليمية لمدينة الحسيمة بالكتب.
الحملة همت، وفق بلاغ للجمعية، ثانوية بني جميل مسطاسة التأهيلية، وهي مؤسسة حديثة انطلقت العملية التعليمية بها مع بداية السنة الدراسية 2019/2020، تتوفر على قاعة مجهزة مخصصة للمكتبة؛ لكن دون كتب.
وأضاف البلاغ أن الجمعية عملت على تزويد الجمعية بما يفوق 1500 كتاب، توصلت به الجمعية من بعض أعضائها وأصدقائها، الذين استجابوا لإعلان التبرع بالكتب الذي نشرته الجمعية بين أعضائها.
وقد توزع النشاط على فقرتين، "تمثلت الأولى في أمسية ثقافية، تم خلالها عرض لوحات فنية من طرف التلاميذ، وتوزيع الجوائز والشواهد التقديرية من طرف الجمعية على التلاميذ المتفوقين في الدورة الأولى. أما الفقرة الثانية فقد كانت عبارة عن خرجة مشي على الأقدام من المؤسسة إلى شاطئ قزح مرورا بشاطئ مسطاسة – شاطئ تاغزوت- على مسافة قاربت 20 كيلومترا شارك فيها أعضاء من جمعية الرحالة لهواة المشي بطنجة وممثلون عن الفريق التربوي بالمؤسسة".