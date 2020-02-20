24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3808:0413:4616:5019:1920:34
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. فرنسا تنهي نظام "إعارة الأئمة" وتوقف استقدام أساتذة مغاربة (5.00)

  2. 20 فبراير (5.00)

  3. مندوبية السجون تكذّب "أمنستي" بخصوص التعذيب (5.00)

  4. مهمة استطلاعية جديدة .. البرلمان يتتبّع أرباح الأبناك المغربية (5.00)

  5. الدولة تعول على مراكز الاستثمار لإنجاح برنامج "دعم المقاولات" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | جمعية هواة المشي تتبرع بالكتب لثانوية بالحسيمة

جمعية هواة المشي تتبرع بالكتب لثانوية بالحسيمة

جمعية هواة المشي تتبرع بالكتب لثانوية بالحسيمة
هسبريس من الرباط
الخميس 20 فبراير 2020 - 18:05

نظمت جمعية الرحالة لهواة المشي بطنجة حملة لتزويد مكتبة إحدى الثانويات التأهيلية التابعة للمديرية الإقليمية لمدينة الحسيمة بالكتب.

الحملة همت، وفق بلاغ للجمعية، ثانوية بني جميل مسطاسة التأهيلية، وهي مؤسسة حديثة انطلقت العملية التعليمية بها مع بداية السنة الدراسية 2019/2020، تتوفر على قاعة مجهزة مخصصة للمكتبة؛ لكن دون كتب.

وأضاف البلاغ أن الجمعية عملت على تزويد الجمعية بما يفوق 1500 كتاب، توصلت به الجمعية من بعض أعضائها وأصدقائها، الذين استجابوا لإعلان التبرع بالكتب الذي نشرته الجمعية بين أعضائها.

وقد توزع النشاط على فقرتين، "تمثلت الأولى في أمسية ثقافية، تم خلالها عرض لوحات فنية من طرف التلاميذ، وتوزيع الجوائز والشواهد التقديرية من طرف الجمعية على التلاميذ المتفوقين في الدورة الأولى. أما الفقرة الثانية فقد كانت عبارة عن خرجة مشي على الأقدام من المؤسسة إلى شاطئ قزح مرورا بشاطئ مسطاسة – شاطئ تاغزوت- على مسافة قاربت 20 كيلومترا شارك فيها أعضاء من جمعية الرحالة لهواة المشي بطنجة وممثلون عن الفريق التربوي بالمؤسسة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.