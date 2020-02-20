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كُتّاب وآراء
مفتشية العدوي تفتحص المجلس الإقليمي لتنغير
حلّت لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، التي تشرف عليها زينب العدوي، منذ أكثر من أسبوعين، بالمجلس الإقليمي لتنغير، حيث ما زالت تباشر عملية افتحاص وتقصٍّ في مجموعة من الملفات والمشاريع لسنتي 2017 و2018.
ونقل مصدر هسبرس أن اللجنة شرعت منذ أزيد من 20 يوما في عملها الافتحاصي لعدد من الملفات، وباشرت عملية المراقبة والتحقق من التسيير الإداري والتقني والمحاسباتي.
وذكر المصدر ذاته أن قدوم لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية لافتحاص المجلس الإقليمي لتنغير استنفر مسؤولي المجلس الإقليمي ورؤساء الأقسام به.
المصدر نفسه أضاف أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات سيحلون، في الأيام القليلة المقبلة، بمقر المجلس الإقليمي ذاته من أجل افتحاص جميع الملفات منذ بداية الولاية الحالية للمجلس الإقليمي.