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الرئيسية | جهات | سلطات الداخلة تشدد تدابير الاحتراز من "كورونا"

سلطات الداخلة تشدد تدابير الاحتراز من "كورونا"

سلطات الداخلة تشدد تدابير الاحتراز من "كورونا"
هسبريس من الداخلة
الخميس 20 فبراير 2020 - 09:23

شددت السلطات المحلية لجهة الداخلة وادي الذهب إجراءات الحيطة والحذر من انتشار فيروس "كورونا"، عبر إطلاق عمليات احترازية وطرق وقائية مشددة بميناء الداخلة الدولي، بإشراف مباشر من والي الجهة لمين بنعمر.

وتأتي هذه العملية للكشف المبكر عن الحالات الوارد إصابتها بشكل مبكر، خاصة أن ميناء الداخلة يعرف ولوج العديد من البواخر القادمة من البلدان التي أعلنت عن إصابات مؤكدة بالفيروس فوق أراضيها.

وفي هذا الصدد، زار لمين بنعمر، والي جهة الداخلة وادي الذهب، مرفوقا بكل من عبد الرحمان الجواهري، عامل إقليم أوسرد، وسليمة صعصع، المديرة الجهوية للصحة سليمة، وعصام أهادي، المندوب الإقليمي للصحة، ورؤساء المصالح الخارجية، الأربعاء، ميناء الداخلة، للوقوف على مختلف التدابير والإجراءات التي تم نهجها للتصدي لفيروس "كورونا" وتقييم البرنامج العملي الذي وضعته لجنة تضم مختلف المتدخلين لمراقبة الوافدين على ميناء الداخلة، تنفيذا لقرار وزارة الصحة المتعلق بتفعيل المراقبة الصحية على مستوى المطارات والموانئ الدولية.

وفي السياق ذاته، أكدت سليمة صعصع، المديرة الجهوية للصحة بجهة الداخلة وادي الذهب، أن "السلطات المحلية شكلت لجنة بميناء الداخلة، تضم كافة المتدخلين بالجهة، للعمل على تسطير برنامج عملي احترازي يتجلى في مراقبة البواخر القادمة مباشرة من الدول الموبوءة، خاصة الصين، وكذا مراقبة الوافدين من أوروبا، والذين سبق لهم زيارة البلدان التي سجلت ظهور حالات من فيروس "كورونا"".

وأضافت المسؤولة الجهوية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "فرق التدخل بميناء الداخلة تتوفر على الوسائل البشرية والمادية واللوجستية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا""، مشيرة إلى أنه "تم تجهيز الميناء بكاميرا حرارية لمراقبة المسافرين الوافدين، وبأجهزة متطورة لقياس درجة الحرارة، كما تم توفير الألبسة الواقية العازلة وسيارات إسعاف مجهزة للتكفل بالحالات المشتبه بها".

وأوردت المتحدثة أن "تتبع الحالة الصحية للمسافرين ينطلق منذ التوصل بالتصريح الصحي لربان الباخرة، الذي يعتبر إلزاميا وفق قواعد اللوائح الصحية الدولية التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية"، لافتة إلى أن "الإجراء يُمكن من معرفة إن كانت البواخر تقل حالات مشتبه بها، ثم بعد ذلك تتم مراقبة حرارة المسافرين الوافدين من طرف أعضاء الوحدة الصحية".

واستطردت المديرة الجهوية للصحة بجهة الداخلة وادي الذهب في القول إنه "بفضل الإجراءات التي وضعتها وزارة الصحة، فالحالة عادية، ولم يتم تسجيل أي حالة مشتبه بها، سواء على المستوى الوطني أم على مستوى الميناء"، مشددة على أن أطقم المديرية الجهوية من أطباء وممرضين وتقنيين وإداريين "في كامل الجاهزية" للتعامل مع هذه الحالات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Ait .. الخميس 20 فبراير 2020 - 09:42
اودي الله يهديكم ..علاش ما تمنعوا الصينيين وكل واحد زار الصين من دجنبر من الدخول للمغرب حتا لو كان مغربي ،مساءلة عادية وساهلة باش تفرضوها الا كانت امريكا وروسيا ودول اخرى قوية فعلاش غير نتوما ما بغيتوا تديروها خاصكوم تجاوبونا،واش ما عندكوم سوق فالمواطنين ؟ واش عندكوم بزاف زيادة فالثقة فالنفس ؟ واش واش واش...عادي تطبقوا منع الصينين وكل من زار الصين من دجنبر ..وتهنيوا ريوسكم وتخليوا البلاد في امان كنعرفوا كاملين بلي ماعندنا ميزانية صحيحة ولا عندنا سبيطارات ولا اطر ...فعلاش ما تتخدوا الوقاية خير من العلاج...علاش ما تمنعوا الصينيين وتمنعوا كل واحد كان فالصين من دجنبر ...التقليد ديال الدراوش عليكم...
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