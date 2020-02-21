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توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة في المغرب

توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة في المغرب
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 21 فبراير 2020 - 06:40

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن تكون السماء غائمة جزئيا فوق سواحل البحر الأبيض المتوسط، ستكون مصحوبة بقطرات مطرية متفرقة.

وستتشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من السواحل الوسطى والجنوبية. فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة وبالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى شرقية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و06 درجات بالمرتفعات، وما بين 06 و11 درجة بالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 11 و16 درجة بالواجهة المتوسطية والسواحل والسهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و21 درجة فيما تبقى من الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات وغرب الواجهة المتوسطية، وما بين 15 و20 درجة بالمنطقة الشرقية وشرق الواجهة المتوسطية والسفوح الجنوبية الشرقية والسواحل الشمالية والوسطى، وما بين 20 و25 درجة بهضاب الفوسفاط وولماس والجنوب الشرقي وسهول تادلة ودكالة والشاوية، وما بين 25 و30 بالمتبقى من السهول الشمالية والوسطى وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 30 و35 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طرفاية وبوجدور، وهائجا بباقي السواحل.

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