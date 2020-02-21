عمالة العرائش تصادق على مشاريع التنمية البشرية

هسبريس من الرباط

في إطار تنزيل برامج المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ترأس العالمين بوعاصم، عامل إقليم العرائش، الخميس، فعاليات اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية المخصص للمصادقة على برنامج التنمية البشرية متعدد السنوات.

وقد حضر أشغال هذا الاجتماع إلى جانب الكاتب العام للعمالة، رئيس مجلس إقليم العرائش، ورؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية، ورؤساء المصالح اللاممركزة، وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية.

وفي كلمة بالمناسبة، ذكر عامل إقليم العرائش بأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ورش ملكي يهدف بالأساس إلى ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية، والكرامة، واستشراف المستقبل وزرع الأمل، وذلك من خلال اعتماد مقاربة شمولية ترتكز على أربعة برامج متناسقة ومتكاملة تضمن إسهام كل الفاعلين في المجال الاجتماعي، وفق هندسة جديدة ومتجددة.

ونوه عامل الاقليم بالجهود التي تبذلها فعاليات اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، من رؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية ومديري المصالح اللاممركزة وممثلي الجماعات الترابية، في سبيل تنزيل برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتعزيز سبل الشراكة والتعاون بين مختلف المتدخلين في الشأن التنموي، وذلك بغية تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والمندمجة.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار المصادقة على برنامج التنمية البشرية متعدد السنوات 2020-2023، الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية أسست لانخراط كافة المتدخلين والشركاء في ترتيب وتدقيق الحاجيات والأولويات المرصودة بالتشخيص التشاركي المنجز من طرف اللجان المحلية للتنمية البشرية. ويتكون هذا البرنامج من 146 مشروعاً بكلفة تقديرية تناهز 15900000،000 درهم.