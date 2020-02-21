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كُتّاب وآراء
لجنة مختلطة تُتلف موادا غذائية فاسدة بتافراوت
أقدمت لجنة المراقبة الصحية المختلطة بمدينة تافروات على إتلاف كمية مهمة من المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية (455 كيلوغراما)، تم حجزها في إطار "المراقبة الدائمة والمشدّدة للمواد الغذائية"، التي تجريها مصالح مفتشية حفظ الصحة بالمدينة.
ووفقا لمعطيات المكتب الصحي الجماعي بتافراوت، فقد قام المكتب بـ"وضع برنامج خاص يشمل مراقبة كل نقط البيع بشكل أسبوعي"؛ إذ وصلت عمليات المراقبة المنجزة إلى حدود نهاية سنة 2019 ما مجموعه 660 عملية مراقبة، وتحرير 86 محضر معاينة.
وفي السياق ذاته، وبهدف تأمين السلامة الصحية للمستهلك، قام المكتب الصحي الجماعي بإنجاز 50 عملية تحسيسية في مجال التخزين وإعداد المواد الغذائية القابلة للاستهلاك، استفاد منها كافة مهنيي القطاع داخل المدار الترابي لمدينة تافروات، وفقا للمصدر ذاته.
يُشار إلى أن اللجنة الصحية المختلطة تتكون من السلطات المحلية بباشوية تافراوت، والدرك الملكي، والمفتشية البيطرية، والوقاية المدنية، والدائرة الصحية، والقوات المساعدة. وقد أشرف أعضاؤها على إتلاف المواد الغذائية الفاسدة بالمطرح الجماعي للمدينة.