24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3708:0313:4616:5119:2020:35
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "مجمع الفوسفاط" وصندوق الحسن الثاني يقتنيان أربعة فنادق فاخرة (5.00)

  2. فرنسا تنهي نظام "إعارة الأئمة" وتوقف استقدام أساتذة مغاربة (5.00)

  3. 20 فبراير (5.00)

  4. مهمة استطلاعية جديدة .. البرلمان يتتبّع أرباح الأبناك المغربية (5.00)

  5. الدولة تعول على مراكز الاستثمار لإنجاح برنامج "دعم المقاولات" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | لجنة مختلطة تُتلف موادا غذائية فاسدة بتافراوت

لجنة مختلطة تُتلف موادا غذائية فاسدة بتافراوت

لجنة مختلطة تُتلف موادا غذائية فاسدة بتافراوت
رشيد بيجيكن من أكادير
الجمعة 21 فبراير 2020 - 07:13

أقدمت لجنة المراقبة الصحية المختلطة بمدينة تافروات على إتلاف كمية مهمة من المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية (455 كيلوغراما)، تم حجزها في إطار "المراقبة الدائمة والمشدّدة للمواد الغذائية"، التي تجريها مصالح مفتشية حفظ الصحة بالمدينة.

ووفقا لمعطيات المكتب الصحي الجماعي بتافراوت، فقد قام المكتب بـ"وضع برنامج خاص يشمل مراقبة كل نقط البيع بشكل أسبوعي"؛ إذ وصلت عمليات المراقبة المنجزة إلى حدود نهاية سنة 2019 ما مجموعه 660 عملية مراقبة، وتحرير 86 محضر معاينة.

وفي السياق ذاته، وبهدف تأمين السلامة الصحية للمستهلك، قام المكتب الصحي الجماعي بإنجاز 50 عملية تحسيسية في مجال التخزين وإعداد المواد الغذائية القابلة للاستهلاك، استفاد منها كافة مهنيي القطاع داخل المدار الترابي لمدينة تافروات، وفقا للمصدر ذاته.

يُشار إلى أن اللجنة الصحية المختلطة تتكون من السلطات المحلية بباشوية تافراوت، والدرك الملكي، والمفتشية البيطرية، والوقاية المدنية، والدائرة الصحية، والقوات المساعدة. وقد أشرف أعضاؤها على إتلاف المواد الغذائية الفاسدة بالمطرح الجماعي للمدينة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.