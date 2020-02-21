أسطول جديد يجمع النّفايات في جماعات الناظور

عبد الكريم هرواش من الناظور (صور: محمد العبوسي)

توصّلت شركة "SOS" المفوّض لها تدبير قطاع النّظافة بكلّ من بلَدِيتيْ أزغنغان وبني أنصار بإقليم الناظور، بشكل رسمي، بأسطول الشّاحنات والحاويات ومختلف الآليات اللازمة الجديدة لاستئناف عملها الذي شرعتْ فيه منذ بداية السّنة الجارية بآليات عمل مؤقّتة.

وجاءت الانطلاقة الرّسمية خلال لقاء تواصليّ، الخميس، جمع ممثّلي الشّركة مع الكاتب العام لعمالة إقليم النّاظور ورئيس مؤسّسة التعاون بين جماعات النّاظور ورئيسي البلديتين المعنيتين بالصّفقة، للوقوف على جاهزية الآليات اللوجستيكية الجديدة للشّركة.

وقال سعيد عبد الوافي، المدير العام لشركة "SOS"، إن "لقاء اليوم شكل انطلاقة رسمية للشّركة في الشّروع في عملها بعد دراسة ميدانية مدقّقة لبلديتي أزغنغان وبني أنصار للاستجابة لمقتضيات دفتر التحمّلات المتّفق عليه".

وأشار المتحدّث إلى أن الدراسة التي قامت بها الشركة اقتضت تخصيص أسطول من الشّاحنات الضّاغطة ذات الحجم الكبير، وشاحنات صغرى لجمع النّفايات من الأزقّة والشوارع الضيّقة، وشاحنات لكنس أرضية الشّوارع والطّرقات، ودرجات هوائية لنقل الحاويات الصغيرة، إضافة إلى العدد المخصص من العمّال والمستخدمين في مختلف الاختصاصات.

وأضاف مدير الشّركة التي حصلت على صفقة التّدبير المفوّض شهر يناير المنصرم، أن "SOS تراهن في إطار عملها على إنجاح هذا المشروع وتقديم أجود الخدمات بالاستجابة لكافة الشروط والواجبات، مع الأخذ بعين الاعتبار سلامة العمّال ومراعاة أريحيتهم في مزاولة العمل".

يذكر أن عمالة النّاظور وقّعت بداية السّنة الجارية عقدين يمتدّان لسبع سنوات مع كلّ من شركة "كازا تيكنيك" وشركة "SOS" لتدبير مرفق جمع النّفايات المنزلية بجماعات الناظور وبني أنصار وأزغنغان، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 66,7 مليون درهم، بعد انتهاء عقد شركة "أفيردا" التي كانت تدبر القطاع سابقا.