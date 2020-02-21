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حفل تكريم يثمّن مسارات قضاة وموظفين بتطوان

حفل تكريم يثمّن مسارات قضاة وموظفين بتطوان
جمال سماحي من تطوان
الجمعة 21 فبراير 2020 - 10:10

بتنسيق مع رئاسة محكمة الاستئناف بتطوان، نظّم المكتب المحليّ لودادية موظفي العدل بتطوان، بشراكة مع المكتب المحليّ للنقابة الديمقراطية للعدل، مساء الخميس، حفل تكريم لفائدة عدد من القضاة المنتقلين للعمل بمحاكم أخرى، إلى جانب مجموعة من الموظفين المحالين على التقاعد.

وقال عبد الحق خرباش، رئيس فرع ودادية موظفي العدل بتطوان، في تصريح لهسبريس، إن "هذا التكريم تقليد محمود دأبت محكمة الاستئناف على تنظيمه من أجل الاحتفاء بقضاة وموظفين أفنوا حياتهم في خدمة المصلحة العامة"، مضيفا أن "هذا التكريم هو مناسبة للتعبير عن العرفان والتقدير للخدمات التي أسدوها للعدالة".

واعتبر خرباش أن "حفل التكريم هذا هو كذلك نوع من التعبير عن التلاحم القائم بين جميع مكونات الجسم القضائي وأسرة العدالة"، معربا عن طموحه أن "تكون العلاقة بين كل هذه الأطياف علاقة ود وتكامل وتعاون، هدفها الأول هو خدمة الصالح العام والمواطن".

وفي السياق ذاته، اعتبر أسامة الصنهاجي، الكاتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل-فرع تطوان أن "هذا التكريم يبرز جوهر العلاقة التي تجمع أسرة العدالة داخل محكمة الاستئناف بتطوان، خاصة القضاة والموظفين"، مضيفا: "هي علاقة يؤطرها الود والاحترام المتبادل في إطار منظومة مهنية متكاملة".

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