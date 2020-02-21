لقاء في المضيق يناقش "حماية المرأة المعنفة"

جمال سماحي من المضيق

تحت عنوان "أية حماية للمرأة المعنّفة في ظلّ القانون 103.13؟"، التأمت ثلّة من الفعاليات المدنيّة المشتغلة بمجال حقوق المرأة، مساء الخميس، بدار الثقافة بالمضيق، في لقاء تواصليّ يندرج ضمن مشروع "لا تسامح مع العنف ضدّ النّساء والفتيات"، نظّمته جمعية "بسمة الخير" بشراكة مع "اتحاد العمل النسائي"، لمناقشة مدى الحماية التي يوفرها القانون 103.13 للمعنّفات.

وقالت وفاء البوفراحي، منسّقة المشروع سالف الذكر، في تصريح لجريدة هسبريس، إن "هذا المشروع، الذي انطلق في شتنبر الماضي بعدد من دول العالم، بتمويل من الاتحاد الأوروبيّ، يهتمّ بالنساء المعنفات ويسعى إلى محاصرة العنف الممارس على النساء والفتيات، سواء في المدن أو القرى".

وأشارت البوفراحي إلى أن المشروع، لتحقيق أهدافه، "تعتمد الهيئات المنخرطة فيه على آليات عمل تفاعلية؛ كالحملات التحسيسيّة، والدورات التكوينية، واللقاءات التواصلية"، وفق تعبيرها.

وأضافت منسقة "مشروع لا تسامح مع النساء والفتيات" أن "لقاء اليوم يرمي إلى التعريف بالقانون 103.13، المتعلّق بمحاربة العنف ضد النساء، والوقوف على مدى الحماية التي يوفرها للمرأة المعنفة، عبر تحديد إيجابياته وسلبياته، إلى جانب توعية النساء بحقوقهن، وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة"، معتبرة أن سياق تناول هذا القانون "يعود بالأساس إلى موقف شريحة واسعة من المعنفات اللواتي يعتبرنه غير مطبق على أرض الواقع، بما لا يسمح بإنصافهن"، حسب قولها.

وعن أبرز توصيات اللقاء، فقد خلص المشاركون إلى ضرورة تفعيل خلايا الاستماع بالإدارات العمومية، وعلى رأسها المستشفيات ومراكز الشرطة والدرك، مع الدعوة إلى تسريع تنفيذ المساطر القانونية، وكذا توفير الحماية للزوجة أو الطليقة، في القضايا المرتبطة بالعنف، بعد انقضاء مدة عقوبة الزوج أو الطليق السالبة للحرية.