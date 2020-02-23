صراعات سياسية ترمي "درعة تافيلالت" في أتون العزلة والتهميش

محمد آيت حساين من الرشيدية

"هل أخطأ قطار التنمية الطريق الصحيح بجهة درعة تافيلالت، أم مسار الطريق هو الطويل؟"، من بين الأسئلة التي يطرحها سكان هذه الجهة الذين ما زالوا ينتظرون من المسؤولين على مختلف رتبهم تنفيذ وعودهم الانتخابية في الاستحقاقات الجماعية السابقة لسنة 2015.

تعثر التنمية بجهة درعة تافيلالت وفي كل المجالات، على الرغم من مرور أربع سنوات على انتخاب أعضاء مكتب أول مجلس لجهة درعة تافيلالت بعد التقسيم الإداري الأخير، جعل ساكنتها تتندر على هذه الوضعية المزرية التي آلت إليها مناطق عديدة بالجهة، نتيجة غياب الانسجام بين جميع مكونات المكتب المسير والمعارضة.

الحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت، طالما يردد أن الجهة في طريق النمو بفضل المشاريع التي تنفذها وكالة تنفيذ المشاريع وبتمويل من ميزانية الجهة؛ إلا أن تفاؤل الشوباني يصطدم بواقع مؤلم ومرير، حيث إن الساكنة تنتقد بطء تنزيل مشاريع تنموية كبرى بالجهة.

وتعليقا على الركود التنموي التي تعرفه الجهة في كل المجالات، أكد عدد من المهتمين بالشأن العام بدرعة تافيلالت أن تندر ساكنة الجهة على الوضعية المزرية التي آل إليها الوضع التنموي هو تعبير عن رفضها لهذا الوضع غير المقبول، مشددين على أن تأخر التنمية أو تعثرها أو تباطئها يرجع إلى عوامل موضوعية كثيرة؛ أهمها العامل السياسي.

بداية الأزمة بمجلس الجهة

يوم السادس عشر من شهر يوليوز من سنة 2016، قال الحبيب الشوباني، في ندوة صحافية حضرها عدد من أعضاء المكتب المسير للجهة، إن أعضاء مكتب مجلس الجهة عرضت عليهم إغراءات مالية مهمة يوم انتخاب أعضاء المكتب، من أجل التصويت ضده، متوعدا حينها بكشف خبايا جديدة في الوقت المناسب.

وكشف المسؤول الجهوي ذاته، أيضا في الندوة نفسها، أن المجلس عازم على شراء طائرة "مروحية" لتلبية حاجيات مواطني الجهة، بحكم تضاريسها الوعرة، والتي تكون بعض مناطقها في فصل الشتاء معزولة، لا حل لها سوى النقل الجوي.

محمد بن الطالب، أستاذ وباحث من الرشيدية، أوضح، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن تصريح الشوباني في الندوة سالفة الذكر، التي عقدها شهر يوليوز من سنة 2016 والتي وجّه فيها اتهامات خطيرة إلى بعض المستشارين داخل مجلس، كانت بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس بينه وبين بعض مكونات المجلس.

ولفت ابن مدينة الرشيدية إلى أن ساكنة جهة درعة تافيلالت عرفت، منذ ذلك الحين، أن مصير التنمية بهذه الربوع سيكون مجهولا أو ستتشتت بمنطق وولاءات سياسية محضة.

المتحدث نفسه أضاف أن الجهة في حاجة إلى برامج ومخططات تنموية شاملة ومتكاملة، ولا مجال للخصومات والصراعات السياسية في الوقت الراهن، خصوصا أن الجهة حديثة العهد والتنشئة، مضيفا "أن الصراع القائم بين مكونات المجلس من أهم معيقات التنمية ومن بين ركائز الأزمة التنموية التي تتخبط فيها مناطق الجهة بدون استثناء"، بتعبيره.

من جهتها، أوضحت كوثر عبد المومن، طالبة جامعية من ميدلت، أن من بين أسباب الاضطرابات الاجتماعية التي تشهدها درعة تافيلالت من حين إلى آخر هو نتيجة الفاعل السياسي الذي يضع في الغالب هدفه السياسي فوق كل اعتبار، ناسيا أو متناسيا مسؤوليته التنموية التي وضعها المواطن على عاتقه، أثناء التصويت عليه، بتعبيرها.

ولفتت الطالبة ذاتها، في تصريحها لهسبريس، إلى أن الصراع السياسي يؤدي إلى معيقات تنموية من شأنها أن تسبب في حراك اجتماعي، ومن ثم يجب على وزارة الداخلية بصفتها القطاع الحكومي الوصي على المجالس المنتخبة أن تتدخل من أجل إعادة قطار التنمية إلى المسار الصحيح أو اتخاذ المتعين في حق كل من تبث في حقه أنه تسبب في عرقة المبادرات التنموية الهادفة، وفق تعبير المتحدثة ذاتها.

التنمية والصراع السياسي

التنمية لا يمكن إحداثها عشوائيا، يقول مراد أمزيل فاعل حقوقي بدرعة تافيلالت، مضيفا أنها وإن حدثت بتلك الصيغة أي (العشوائية) فلن يكون لها مردود، لافتا إلى أنه لا بد من العودة إلى وضع مخططات للتنمية دقيقة وشاملة وقابلة للتنفيذ، مع مراعاة جميع الظروف، خصوصا ما هو مرتبط بالميزانية، بتعبيره.

وشدد المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، على أن انفجار الوضع السياسي بين الأحزاب داخل الأغلبية والمعارضة أدخل جهة درعة تافيلالت في دوامة من الصراعات التي كانت سبب قويا لفرملة عملية التنمية، مضيفا أنه لا بد من حسم الصراع السياسي القائم بين مكونات المجلس من أغلبية ومعارضة، حتى تصبح الرؤية موحدة ومنسجمة، حيث إن الاختلاف على الأهداف والغايات يفضي تعارض الجهود وتضاربها، فيؤثر ذلك سلبا على المجهودات التنموي، يضيف المتحدث.

من جهته، أكد مستشار داخل المعارضة بمجلس جهة درعة تافيلالت أن الحديث عن تنزيل برامج ومخططات تنموية في ظل التشنجات والصراعات السياسية القائمة بهذه الجهة الفتية يشبه حال من يصب الماء في الرمل، مضيفا "أن الصراع السياسي الحالي ليس في صالح الجهة ومواطنيها"، داعيا "وزارة الداخلية إلى الدخول في الخط لصون وحماية مصالح المواطنين ومعاقبة كل من ثبت في حقه أنه كان سببا في هذا التعثر التنموي الذي تعرفه الجهوي، سواء في أغلبية المجلس أو المعارضة"، بتعبيره.

ومن أجل إحداث قفزة نوعية في المجال التنموي بجهة درعة تافيلالت، والمغرب عموما، أكد المستشار ذاته، في اتصال هاتفي بهسبريس، أنه لا بد من تكييف التعليم الابتدائي والثانوي والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مع الاحتياجات الفعلية والمطالب الآنية والمستقبلية للمواطنين، حتى تلتقي جهود الجميع لتصب في مشروع التنمية التي تنهش به البلاد وتسعد العباد.

رأي الشوباني

وتعليقا على ما أثير حول التعثر التنموي بجهة درعة تافيلالت والصراعات السياسية القائمة بين مكونات المجلس، قال الحبيب الشوباني رئيس الجهة ذاتها، هناك خطأ شائع يجب تصحيحه أثناء الحديث عن التنمية في الجهة، ويتعلق الأمر بضرورة النظر إلى مجلس الجهة على أنه مؤسسة تساهم في التنمية في إطار اختصاصاتها وفي حدود إمكانياتها المالية، وبالتالي فإن تنمية الجهة عمل تشترك فيه جميع السياسات القطاعية الحكومية وتدخلات القطاع الخاص واستثماراته وفاعلية المجتمع المدني التطوعي المنظم وسلوك عموم المواطنين والمواطنات.

وتابع الشوباني، في تصريح لهسبريس، أن الجهة لا يمكنها أن تكون مسؤولة عن غياب الطرق السيارة، ولا عن حرمان الجهة من جامعة، ولا عن انعدام مستشفى جامعي وكلية للطب وضعف الخدمات الصحية، إلى غير ذلك مما يدخل في اختصاصات الدولة مركزيا، مضيفا: "نحن نعتز بكون مجلس الجهة، على الرغم من أنه يعيش مرحلة تأسيسية في جهة ناشئة، باشر تدخلات نوعية مكنت من تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وساهمت في تحسين ظروف عيش الساكنة".

وشدد المسؤول الجهوي ذاته على أن مجلس الجهة ساهم في فك العزلة الجوية عن الجهة التي تمتلك ثلاثة مطارات (الرشيدية، وارزازات، زاكورة) وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية والسياحية، باستثمار قارب 10 مليارات سنتيم؛ وهو مكن من مضاعفة عدد الرحلات الأسبوعية من 10 إلى 25 رحلة بين الدار البيضاء وبين هذه المطارات، وخفض ثمن التذاكر، وإدخال شركة طيران عربية لربط فاس بالرشيدية ومراكش بزاكورة، حيث بلغت نسبة رواج المسافرين في مجموع المطارات اخترقت حاجز 200 ألف مسافر في سنة 2019.

وأشار الشوباني إلى أن الجهة ساهمت في فك العزلة عن حوالي مائة ألف نسمة في العالم القروي من خلال مباشرة بناء حوالي 750 كلم من الطرق غير المصنفة في مجموع أقاليم الجهة بكلفة قاربت 90 مليار سنتيم، وتوفير أسطول النقل المدرسي لـ10 آلاف متمدرس، بكلفة 6 مليارات سنتيم، وبناء ثانوية تأهيلية للأقسام التحضيرية بوارزازات، بكلفة قاربت المليار سنتيم للعناية بالتفوق والتميز الدراسي، ومشاريع أخرى خاصة بدعم التنمية القروية.

أما عن صراعات المجلس فهي مصطنعة وذات طبيعة سياسوية غير فعالة في مجال الاقتراح وتقديم البدائل، بل فقط من أجل عرقلة عمل المجلس وفعاليته المشهود له بها وطنيا، وفق تعبير الشوباني