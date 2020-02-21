24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3708:0313:4616:5119:2020:35
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "مجمع الفوسفاط" وصندوق الحسن الثاني يقتنيان أربعة فنادق فاخرة (5.00)

  2. مهمة استطلاعية جديدة .. البرلمان يتتبّع أرباح الأبناك المغربية (5.00)

  3. نائبة برلمانية: "مقايضة" طفلة مراكش بالمال وراء فرار "الكويتي" (5.00)

  4. دبلوماسية المغرب تعود إلى ساحة النزاع في "دولة القذافي المُنهارة" (5.00)

  5. الرئيس تبون يتهم "لوبيا مغربيا فرنسيا" باستهداف مصالح الجزائر (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | احتجاج في ذكرى "20 فبراير" بالفقيه بن صالح

احتجاج في ذكرى "20 فبراير" بالفقيه بن صالح

احتجاج في ذكرى "20 فبراير" بالفقيه بن صالح
حميد رزقي من الفقيه بن صالح
الجمعة 21 فبراير 2020 - 12:09

رغم قرار المنع الذي أصدرته سلطات الفقيه بن صالح، خرج العشرات من نشطاء الجبهة الاجتماعية المحلية بالإقليم، مساء الخميس، للاحتجاج أمام ساحة باب الأحد، تلبية للنداء الذي صدر بتاريخ 11 فبراير.

وردّد النشطاء خلال الوقفة شعارات تطالب بوقف ما أسموها "الاعتقالات التعسفية"، وإطلاق سراح من وصفوهم بـ"معتقلي الرأي"، مع احترام كرامة المواطن والانكباب على توفير كل الحقوق المهضومة للفئات الهشة، خاصة منها الحق في الصحة والتعليم والشغل، والتصدي لضرب القدرة الشرائية للمواطنين.

ودعا المحتجون، الذين ينتمون إلى هيئات سياسية ونقابية وحقوقية، إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي وصفوها بـ"المتدهورة والمتردية"، وإلى التصدي لما أسموها "السياسات اللاشعبية واللاجتماعية التي تحمي المفسدين وتضرب المكتسبات والحقوق الديمقراطية عرض الحائط".

وقال منصف بنراضي، عضو الاتحاد المحلي لـ"كدش" بالفقيه بن صالح، في كلمة له بالمناسبة: "إن الجبهة ولدت من رحم الصراع المجتمعي المرير، وهي تعبير صارخ عن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الخانقة التي وصلت إلى حد غير مسبوق، ومسّت الفئات الهشة والمتوسطة، ما زاد من اتساع الهوة بين الفئات الاجتماعية عبر احتكار الثروة والتوزيع العادل للفقر".

وزاد: "إن الجبهة أملتها اعتبارات متعددة، منها تصاعد حملة القمع ومصادرة الحقوق والحريات وتنصيب محاكمات صورية في حق المناضلين السياسيين والحقوقيين والصحافيين ونشطاء الحراك الاجتماعي، وشن حملة من الاعتقالات في صفوفهم لثنيهم عن النضال والدفاع عن الطبقات المحرومة".

وأضاف المتحدث ذاته أن "القوى المجتمعية ومن خلال احتجاجاتها اليوم تؤكد أن العمل الجبهوي المنظم هو أمل الجماهير الكادحة في رص الصفوف وتوحيد الجهود، من أجل تقوية آليات المواجهة وصد أي اعتداء يستهدف حقها في العيش الكريم".

وشدد بنراضي على انفتاح الجبهة الاجتماعية المحلية على كل المبادرات الهادفة إلى محاربة الاستبداد والفساد والاحتكار والريع، وعلى القوى الديمقراطية والتقدمية التي تتقاطع مع ميثاقها وأهدافها وتوجهاتها الرامية إلى تحقيق التغيير الفعلي لأوضاع الجماهير الشعبية الكادحة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.