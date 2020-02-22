توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة في المغرب

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن يكون الطقس باردا خلال الليل والصباح بالمرتفعات، فيما ستكون درجات الحرارة العليا مرتفعة نسبيا بالوسط وجنوب المملكة.

وستتشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من السواحل والسهول المحيطية والواجهة المتوسطية وشرق البلاد. فيما ستكون السماء غائمة جزئيا فوق سواحل البحر الأبيض المتوسط وشمال الأقاليم الجنوبية مصحوبة بقطرات مطرية متفرقة. وستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق.

وستهب زوابع رملية في بعض المناطق للأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي، فيما ستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية ووسط المملكة ومنطقة طنجة، ومعتدلة من القطاع الشرقي إلى شمالية، وفي بعض الأحيان متقلبة بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين درجتين تحت الصفر و04 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 04 و10 درجات بالريف وبالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس وكذلك السفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 10 و16 درجة بالواجهة المتوسطية والبوغاز والسايس والسهول المحيطية الشمالية والوسطى ووسط المملكة والسهول الداخلية الشمالية الوسطى والجنوب الشرقي، وما بين 16 و21 درجة بسوس والأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 12 و18 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والواجهة المتوسطية والبوغاز، وما بين 18 و24 درجة بالمنطقة الشرقية وبهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية وبالسواحل، وما بين 24 و30 درجة بالسايس والسهول المحيطية والسهول الداخلية وأقصى الجنوب الشرقي شمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 30 و36 درجة بسوس وباقي الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وما بين طرفاية والكويرة، وهائجا إلى قوي الهيحان بالبوغاز وباقي سواحل المحيط.