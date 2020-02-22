24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3608:0213:4616:5119:2120:36
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هذه ثلاثة تدابير ضرورية لحماية كبار السن من خطر السقوط (5.00)

  2. عمليات تنقيب جديدة عن الغاز الطبيعي تنطلق من "آبار جرسيف" (5.00)

  3. دبلوماسية المغرب تعود إلى ساحة النزاع في "دولة القذافي المُنهارة" (5.00)

  4. الاستقلال يُباشر وساطة "رأب الصدع" بين "رفاق الوردة والكتاب" (5.00)

  5. المغرب يتأخر عالميا وإقليميا ضمن مؤشر عالمي لازدهار الأطفال (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة في المغرب

توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة في المغرب

توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة في المغرب
هسبريس - و.م.ع
السبت 22 فبراير 2020 - 06:05

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن يكون الطقس باردا خلال الليل والصباح بالمرتفعات، فيما ستكون درجات الحرارة العليا مرتفعة نسبيا بالوسط وجنوب المملكة.

وستتشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من السواحل والسهول المحيطية والواجهة المتوسطية وشرق البلاد. فيما ستكون السماء غائمة جزئيا فوق سواحل البحر الأبيض المتوسط وشمال الأقاليم الجنوبية مصحوبة بقطرات مطرية متفرقة. وستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق.

وستهب زوابع رملية في بعض المناطق للأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي، فيما ستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية ووسط المملكة ومنطقة طنجة، ومعتدلة من القطاع الشرقي إلى شمالية، وفي بعض الأحيان متقلبة بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين درجتين تحت الصفر و04 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 04 و10 درجات بالريف وبالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس وكذلك السفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 10 و16 درجة بالواجهة المتوسطية والبوغاز والسايس والسهول المحيطية الشمالية والوسطى ووسط المملكة والسهول الداخلية الشمالية الوسطى والجنوب الشرقي، وما بين 16 و21 درجة بسوس والأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 12 و18 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والواجهة المتوسطية والبوغاز، وما بين 18 و24 درجة بالمنطقة الشرقية وبهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية وبالسواحل، وما بين 24 و30 درجة بالسايس والسهول المحيطية والسهول الداخلية وأقصى الجنوب الشرقي شمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 30 و36 درجة بسوس وباقي الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وما بين طرفاية والكويرة، وهائجا إلى قوي الهيحان بالبوغاز وباقي سواحل المحيط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.